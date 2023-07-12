Можно ли вывести средства из криптогаманца и как это сделать?

Интерес к тому, каким сегодня и вчера был курс биткоина , закономерно привел к увеличению спроса на него и другие цифровые средства. И периодически возникает необходимость обналичивания цифровой валюты. На самом деле, неважно, для чего могут возникнуть подобные потребности, следует понимать механизм действий. Для этого существует несколько способов, среди которых можно подобрать подходящий именно вам.

Различные сайты-обменники

Подобные ресурсы используются чаще всего, во многом благодаря удобству и простоте. Сама процедура может производиться с любого устройства с доступом в интернет и занимает всего несколько минут. Самое главное — для работы независимо от суммы перевода рекомендуется использовать площадки, которые проверены вами или о них доступны отзывы от других пользователей. В противном случае можно столкнуться с мошенниками, которые встраивают фишинговые ссылки для получения незаконного обогащения. Если факт мошенничества и получится доказать, вернуть средства — нет.

При использовании сайта-обменника необходимо проверить, работает ли ресурс с необходимой криптовалютой и необходим ли лимит для проведения необходимого платежа. Следует отметить, что пользователь сразу увидит сумму, которая будет засчитана ему на счет в фиатной валюте. А дальше составляется особый цифровой адрес, на который необходимо отправить собственные токены.

Сам процесс обработки занимает несколько минут, чаще всего не более получаса. Рекомендуется четко отслеживать вводимые данные, чтобы не потерять средства. Если вы думаете, что при проведении платежа возникла ошибка, следует воспользоваться помощью оператора, данные которого представлены на самом ресурсе обменника.

Биржи для обмена

Среди ключевых преимуществ подобного решения – безопасность для всех участников. Но за использование подобного ресурса следует платить дополнительную комиссию, при этом ее размер часто не превышает 5% от суммы совершаемого перевода. Сам процесс достаточно прост:

сумма перечисляется посреднику;

посредник со своего банковского счета производит перевод в нужной валюте.

В отличие от сайтов-обменников, иногда необходимо подождать некоторое время. Зачастую это занимает несколько минут, но период ожидания может растянуться на несколько часов.

Электронные средства

Помочь в обналичивании могут также особые электронные кошельки. Для удобства пользователей многие из них стали предоставлять возможность работы с криптовалютой. Особой популярностью пользуется Payeer. По всей вероятности, количество ресурсов будет увеличиваться в дальнейшем. Подобный вариант позволяет максимально оперативно перевести средства и вывести их на банковскую карту. Для этого необходимо только следовать инструкциям, указанным на сайте. Как и любой из представленных вариантов, электронный кошелек будет принимать комиссию за предоставление услуги.