Куда пойти в Киеве 14-16 июля: "Жадан и собаки", ярмарка украинской кухни и вечеринка в Хвыльовом

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Валерия Гуржий
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В течение 14-16 июля в Киеве пройдут разнообразные события, среди которых: выступление группы "Жадан и собаки", вечеринки в Куренях, Хвыльовом и пространстве Uyava, музыка Вивальди на крыше ЦУМа, ярмарка аутентичной кухни на ВДНГ, Подпольный стендап и открытие художественного пространства КультМотив.

Собрали 13 событий на этих выходных, которые стоит посетить.

Пятница

Выставка 100 неизвестных произведений Марии Примаченко

Украинский Дом представит уникальный проект «Мария рисует» – 100 неизвестных произведений Примаченко. На выставке зрители впервые увидят сто картин легендарной художницы, ведь эти произведения из частной коллекции киевского искусствоведа Эдуарда Дымшица раньше никогда не выставлялись.

Цена: 100 грн, льготный – 50 грн
Где: Украинский Дом, ул. Крещатик, 2
Когда: до 27 августа 2023 года, Вт-Вс, 11:00-19:00

Kureni Добра

14-16 июля с 16:00 до 22:00 состоится благотворительная музыкальная встреча Kureni Добра.

  • 14 июля на сцене – Dmit Kitz, Theid и Moojev
  • 15 июля для зрителей будут выступать гости из Франции – dOP, а также Yova Yager и Hanna
  • 16 июля на сцену выйдут Vera Logdanida и Igor Glushko

Цена: в пятницу вход свободный. Билеты на субботу и воскресенье можно купить по ссылке от 300 грн
Где: Курени, Парковая дорога, 4
Когда: 14-16 июля с 16:00

Вечеринки в Хвыльовом

Три дня подряд в Хвыльовом будут проходить вечеринки.

  • 14 июля будет вечер киевской промогруппы Illuminate с львовскими друзьями из формации Ламана, Тадек, Колдест, Вейлер, Вова дружок б2б нютрал
  • 15 июля гостей ждет безудержная энергия, электронные ритмы и безумные танцы от Sasha Trey, Pledov, Aerobiica, Maat и Jardmol.
  • 16 июля состоится вечеринка от нового киевского хардкор-объединения Soul Service Events

Цена: от 100 до 350 грн
Где: Волновой, ул. Верхний Вал, 18
Когда: 14, 16 июля с 17:00, 15 июля с 15:00

Выступления украинских артистов и британского продюсера London Elektricity в Uyava

В течение 14-16 в пространстве Uyava будут проходить разнообразные музыкальные мероприятия.

  • 14 июля состоится выступление групп Blooms Corda и Sheetel с поддержкой Kiptilov.
  • 15 июля выступит легендарный британский продюсер London Elektricity. Поддержат иностранного гостя: Tonika, I Wannabe, Votuma, Diffirant, Warm Roller, Elmar, B.Kind.
  • 16 июля состоится выступление Структуры Счастья и Smailov.

Цена: от 300 грн
Где: ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1
Когда: 14 июля с 17:00, 15 июля с 12:00, 16 июля с 18:00

"Времена года" Антонио Вивальди на крыше ЦУМ

В самом сердце Киева, на высоте птичьего полета, оркестр сыграет одно из главных произведений в истории музыки «Времена года» гениального Антонио Вивальди.

Каждая композиция будет сопровождаться рассказами о жизни и творчестве композитора, а также интересными историями создания музыкальных шедевров.

Цена: от 350 грн
Где: ЦУМ
Когда: 14 июля 19:00

Суббота

Ярмарка аутентичной кухни

Кружаймо — ярмарка аутентичной кухни Украины и других народов мира, где каждый может насладиться гастрономической культурой Украины. Гостей ждут участники из разных уголков страны: Львов, Запорожье, Луцк, Полтава, Одесса.

Цена: 100 грн
Где: ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1
Когда: 15-16 июля с 10:00 до 21:00

Вечеринка в Keller

15 июля в 13:00 у Keller состоится благотворительная вечеринка под названием Save The Date.

На территории мероприятия будут два танцпола, фудкорт с китайской и веганской едой, чайная и благотворительная лавочка.

Цена: 250-350 грн
Где: Дача, Кeller, улица Кирилловская, 71
Когда: 15 июля с 13:00

Стендап, кинопоказ и концерт от Atlas

15 июля организаторы фестиваля Atlas и торгово-развлекательный центр Gulliver проведут выходной, цель которого собрать 2 миллиона гривен в помощь Киевской городской клинической больнице.

  • 15:00–22:00: открыта фан-зона на Спортивной площади с баром, фудкортом, лаунж-зоной, а также сценой, на которой выступят украинские артисты и резиденты Подпольного стендапа, среди которых: Вася Байдак, Свят Загайкевич и Дмитрий Белоус;
  • 19:00–20:30: кинопоказ под открытым небом комедии «Лучшие выходные»;
  • 20:30-22:00: закрытый концерт на террасе ТРЦ с участием украинских артистов с трансляцией на фасадные экраны.

Цена: вход в фан-зону свободный, на террасу – 1000 грн.
Где: ТРЦ Gulliver, Спортивная площадь
Когда: 15 июля 15:00

Открытие украинского пространства КультМотив

15 июля в 15:00 в Киеве откроется КультМотив – новое пространство на Подоле объединяет платформу для развития украинского искусства – кухню, алкоголь, мастерские, лектории и т.д.

В программе: народное пение от Шумья, лирическая музыка Марка, выступление Yaray, хедлайнер Юлия Юрина и Гвара.

Цена: вход свободный
Где: ул. Набережно-Крещатицкая 31/36 (бывший завод «КиевМельница»)
Когда: 15 июля 15:00

Воскресенье

Утренняя практика "Эмоции в теле"

Энергетическая практика "Эмоции в теле" от режиссера Люси Пономаренко создана во спасение каждому, кто испытывает внутренний дисбаланс и учится буквально заново слушать свои чувства. Встреча поможет уяснить свои эмоции и исследовать, как они влияют на ощущения в теле.

Проводит практику режиссер и основательница Akterstvo theatre Люся Пономаренко.

Цена: 400 грн
Где: Avangarden, улица Сечевых Стрельцов, 23а,
Когда: 16 июля 09:00

Жадан и собаки

«Жадан и Собаки» представят мощную программу по своим главным хитам: «Мадонна», «Натаха», «Автозак» и другие песни. Известные музыкально-поэтические истории прозвучат вживую, чтобы получить живой фидбек ваших сердец.

Цена: 1500 грн
Где: Терраса River Mall, Днепровская набережная, 12
Когда: 16 июля 18:00

Max Paragraph в Squat

Макс Параграф играет современное украинское кантри, иногда исполняя роль целого оркестра одновременно: гармошка, гитара, тамбурин, стомпбокс, кажется даже усы у него поют!

Но вы также можете услышать его в дуэте с минималистическим синтезатором и прекрасным женским голосом Sia Severina.

Цена: донат
Где: Squat​​​, улица Терещенковская 17б
Когда: 16 июля 18:00

Подпольный Стендап – Тимошенко, Загайкевич, Коломиец, Немонежина и Белоус

В этот вечер на сцене: Антон Тимошенко, Свят Загайкевич, Юрий Коломиец, Светлана Немонежина, Дмитрий Билоус.

Цена: 300-400 грн
Где: Peppers Club, ул. Князей Острожских, 8
Когда: 16 июля 18:00

Фото: Kureni , Волновой , London Elektricity , Светоконцерт , Кружка 23 , КультМотив , Жадан и Собаки , Max Paragraph , Свят Загайкевич

Опубликовано: 12 июля 2023
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