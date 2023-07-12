Куда пойти в Киеве 14-16 июля: "Жадан и собаки", ярмарка украинской кухни и вечеринка в Хвыльовом

В течение 14-16 июля в Киеве пройдут разнообразные события, среди которых: выступление группы "Жадан и собаки", вечеринки в Куренях, Хвыльовом и пространстве Uyava, музыка Вивальди на крыше ЦУМа, ярмарка аутентичной кухни на ВДНГ, Подпольный стендап и открытие художественного пространства КультМотив.
Собрали 13 событий на этих выходных, которые стоит посетить.
Украинский Дом представит уникальный проект «Мария рисует» – 100 неизвестных произведений Примаченко. На выставке зрители впервые увидят сто картин легендарной художницы, ведь эти произведения из частной коллекции киевского искусствоведа Эдуарда Дымшица раньше никогда не выставлялись.
Цена: 100 грн, льготный – 50 грн
Где: Украинский Дом, ул. Крещатик, 2
Когда: до 27 августа 2023 года, Вт-Вс, 11:00-19:00
14-16 июля с 16:00 до 22:00 состоится благотворительная музыкальная встреча Kureni Добра.
Цена: в пятницу вход свободный. Билеты на субботу и воскресенье можно купить по ссылке от 300 грн
Где: Курени, Парковая дорога, 4
Когда: 14-16 июля с 16:00
Три дня подряд в Хвыльовом будут проходить вечеринки.
Цена: от 100 до 350 грн
Где: Волновой, ул. Верхний Вал, 18
Когда: 14, 16 июля с 17:00, 15 июля с 15:00
В течение 14-16 в пространстве Uyava будут проходить разнообразные музыкальные мероприятия.
Цена: от 300 грн
Где: ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1
Когда: 14 июля с 17:00, 15 июля с 12:00, 16 июля с 18:00
В самом сердце Киева, на высоте птичьего полета, оркестр сыграет одно из главных произведений в истории музыки «Времена года» гениального Антонио Вивальди.
Каждая композиция будет сопровождаться рассказами о жизни и творчестве композитора, а также интересными историями создания музыкальных шедевров.
Цена: от 350 грн
Где: ЦУМ
Когда: 14 июля 19:00
Кружаймо — ярмарка аутентичной кухни Украины и других народов мира, где каждый может насладиться гастрономической культурой Украины. Гостей ждут участники из разных уголков страны: Львов, Запорожье, Луцк, Полтава, Одесса.
Цена: 100 грн
Где: ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1
Когда: 15-16 июля с 10:00 до 21:00
15 июля в 13:00 у Keller состоится благотворительная вечеринка под названием Save The Date.
На территории мероприятия будут два танцпола, фудкорт с китайской и веганской едой, чайная и благотворительная лавочка.
Цена: 250-350 грн
Где: Дача, Кeller, улица Кирилловская, 71
Когда: 15 июля с 13:00
15 июля организаторы фестиваля Atlas и торгово-развлекательный центр Gulliver проведут выходной, цель которого собрать 2 миллиона гривен в помощь Киевской городской клинической больнице.
Цена: вход в фан-зону свободный, на террасу – 1000 грн.
Где: ТРЦ Gulliver, Спортивная площадь
Когда: 15 июля 15:00
15 июля в 15:00 в Киеве откроется КультМотив – новое пространство на Подоле объединяет платформу для развития украинского искусства – кухню, алкоголь, мастерские, лектории и т.д.
В программе: народное пение от Шумья, лирическая музыка Марка, выступление Yaray, хедлайнер Юлия Юрина и Гвара.
Цена: вход свободный
Где: ул. Набережно-Крещатицкая 31/36 (бывший завод «КиевМельница»)
Когда: 15 июля 15:00
Энергетическая практика "Эмоции в теле" от режиссера Люси Пономаренко создана во спасение каждому, кто испытывает внутренний дисбаланс и учится буквально заново слушать свои чувства. Встреча поможет уяснить свои эмоции и исследовать, как они влияют на ощущения в теле.
Проводит практику режиссер и основательница Akterstvo theatre Люся Пономаренко.
Цена: 400 грн
Где: Avangarden, улица Сечевых Стрельцов, 23а,
Когда: 16 июля 09:00
«Жадан и Собаки» представят мощную программу по своим главным хитам: «Мадонна», «Натаха», «Автозак» и другие песни. Известные музыкально-поэтические истории прозвучат вживую, чтобы получить живой фидбек ваших сердец.
Цена: 1500 грн
Где: Терраса River Mall, Днепровская набережная, 12
Когда: 16 июля 18:00
Макс Параграф играет современное украинское кантри, иногда исполняя роль целого оркестра одновременно: гармошка, гитара, тамбурин, стомпбокс, кажется даже усы у него поют!
Но вы также можете услышать его в дуэте с минималистическим синтезатором и прекрасным женским голосом Sia Severina.
Цена: донат
Где: Squat, улица Терещенковская 17б
Когда: 16 июля 18:00
В этот вечер на сцене: Антон Тимошенко, Свят Загайкевич, Юрий Коломиец, Светлана Немонежина, Дмитрий Билоус.
Цена: 300-400 грн
Где: Peppers Club, ул. Князей Острожских, 8
Когда: 16 июля 18:00
Фото: Kureni , Волновой , London Elektricity , Светоконцерт , Кружка 23 , КультМотив , Жадан и Собаки , Max Paragraph , Свят Загайкевич