Даже при отсутствии обстрелов зимой могут быть отключения света – энергетики

Эта зима может быть не менее сложной, чем та, которую украинцы уже прошли, об этом рассказали энергетики "Экономической правде".

Даже при отсутствии новых обстрелов массовые отключения света вероятны. Потребление даже летом растет, а на пике зимой оно будет еще больше, считает директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Если Запорожской АЭС в системе не будет, то у нас будут достаточно ощутимые проблемы с генерацией. Размер этого дефицита, как мне лично усматривается, перекрыть импортом мы не сможем. Просто столько импорта мы не затянем. Поэтому зимой вполне могут быть ограничения", – говорит Харченко.

Энергетики сомневаются, что к началу нового отопительного сезона удастся восстановить хотя бы половину мощностей.

"Условия, в которых мы начнем эту зиму, будут гораздо хуже тех, что были в начале прошлой зимы. Мы закончили последний отопительный сезон, когда 75% тепловой генерации были разрушены или повреждены. Этого не было в 2022 году", - пояснил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Украинцам советуют не избавляться от генераторов и запастись горючим. Мощные павербанки также понадобятся, "вероятность такого сценария очень велика".