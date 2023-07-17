Волонтеры собирают деньги на строительство приюта для животных в Киевской области

В Киевской области волонтеры собирают деньги для запуска постоянно действующего приюта ПитБульХелп .

Команда успешно работает над спасением животных уже более 10 лет и сейчас имеет на попечении около 90 собак и 30 кошек, которые постоянно пристраиваются и обновляются. Также у команды много волонтеров и кинологов.

Все эти годы команда не усыпляет собак, которых в стандартных условиях считают обреченными. Волонтеры и доноры, выбирающие такую политику, содержат некоторых животных по 7-10 лет.

Большинство подопечных - стафы, питбули и бультерьеры, поэтому устройство всегда требует особых усилий, и в войну нагрузка выросла в разы.

Сейчас к волонтерам приехали 7 новых собак.

"Мы до сих пор не смогли их разместить. Наши проверенные передержки забиты, передержки с сомнительной репутацией мы не рассматриваем вообще. С некоторыми нашими волонтерами живет по 5-10 собак. Учитывая ситуацию, мы поняли, что нам нужно постоянное место для убежища"

Пока команда нашла идеальный участок для старта убежища. Он большой, отдаленный от соседей и там уже проведены коммуникации. До него можно удобно доехать из разных мест по многим видам транспорта, что очень важно для приюта, который зависит от волонтеров, опекунов и других гостей.

Цена роскошного участка для более 100 подопечных ПитБульХелп – примерно $15 000 или примерно 570 000грн.

Помочь команде волонтеров можно по ссылке .

Фото: ПитБульХелп