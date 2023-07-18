На ВДНГ запустили сбор средств на ремонт бассейна

Запустили сбор средств на капитальный ремонт декоративного бассейна перед павильоном №10 на ВДНГ.

Об этом сообщил генеральный директор ВДНХ Евгений Мушкин.

"Если 10% посетителей ВДНГ бросят (условно) в этот аварийный бассейн по 10 грн, то мы сможем его отремонтировать"

Раньше делали опрос того, как лучше поступить с бассейном, на ремонт которого не хватает средств. Многие написали, что лучше взять и восстановить его, и попросили ссылку, куда сбросить деньги.

"Мы колебались, потому что если уж донатить, то точно на ВСУ, а не на ремонт бассейна. Но сотни тысяч людей приходят на ВДНГ ежемесячно жить жизни и переключаться от стресса. Поэтому понимаем, что разрушенный бассейн для отдыха - не ок"

Работы по его обновлению не проводились 65 лет, он находится в аварийном состоянии и полностью утратил способность держать воду. Общая сумма, необходимая для ремонта – около 3 млн грн.

Присоединиться к сбору можно, отсканировав QR-код, размещенный на стенде у бассейна или на сайте ВДНГ .

Ранее мы писали, что на ВДНГ возобновили работу фонтана по павильону №9. Он не работал несколько лет.

Фото: Евгений Мушкин