Во львовском парке обустроят спортивную площадку для людей с инвалидностью

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Мария Иващук
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Во Львове в парке «Знесенье» хотят обустроить спортивную площадку для людей с инвалидностью. Об этом сообщила депутат Львовского горсовета Мария Чижишин.

Фото иллюстративное

На обустройство инклюзивной площадки из бюджета города было выделено 1,5 млн грн.

В парке, в том числе, обустроят подъездные дорожки для людей на колесных креслах.

"Очень крутая инициатива, которую нужно перехватить и другим паркам, ведь в настоящее время это очень актуально", - говорится в сообщении.

Кроме того, в парке планируют облагородить территорию вокруг озера. В этом году водоем собственными силами очистили работники парка.

Опубликовано: 19 июля 2023
Львів інклюзивність
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