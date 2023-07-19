Во львовском парке обустроят спортивную площадку для людей с инвалидностью

Во Львове в парке «Знесенье» хотят обустроить спортивную площадку для людей с инвалидностью. Об этом сообщила депутат Львовского горсовета Мария Чижишин.

Фото иллюстративное

На обустройство инклюзивной площадки из бюджета города было выделено 1,5 млн грн.

В парке, в том числе, обустроят подъездные дорожки для людей на колесных креслах.

"Очень крутая инициатива, которую нужно перехватить и другим паркам, ведь в настоящее время это очень актуально", - говорится в сообщении.

Кроме того, в парке планируют облагородить территорию вокруг озера. В этом году водоем собственными силами очистили работники парка.