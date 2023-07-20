7 этноусадеб, где можно отдохнуть от города

Отдых в этноусадьбе – это возможность пожить в селе или на хуторе в аутентичных домах прошлого столетия и погрузиться глубже в украинские традиции. Глиняные дома под камышовой крышей, традиционные печи, блюда по казацким традициям и домашние овощи – все это поможет восстановить силы, если хочется вырваться ненадолго из города.

Вишнева садиба

Опошня, Полтавская область

Усадьба сочетает традиционный быт и современные удобства, такие как новая душевая и бытовая техника. Она расположена в долине реки Ворскла, рядом с Диканькой.

Сам дом создан из дерева, глины, камыша. В нем сохранили аутентичные оконные рамы, двери, балки, печь, передающие знания о быте наших предков.

Ванная комната современная, однако, как говорят владельцы, выполнена из эксклюзивной плитки старой опишнянской формы. Дом оснащен кондиционером и теплым полом для прохладного сезона.

Здесь можно попробовать традиционные блюда украинской кухни, которые готовит местная хозяйка, например, кочанную кашу, вареники, клецки, крученики с черносливом, жаркое в горшке. Еду подают в традиционной посуде. Также есть возможность приготовить самостоятельно еду на кухне в доме или на обустроенном мангале.

Стоимость: 2500–2900 гривен в сутки (скидка -50% военным)

Instagram

Соколиный хутор

Петрушевка, Черниговская область

Агротуристический комплекс расположен в лесостепной зоне на берегу реки Смош. На Соколином хуторе – шесть гостевых усадеб. Две из них в возрасте по 200 лет. В интерьере воспроизведен быт семьи писаря, происходившего из казацкой семьи. Одна усадьба имеет две комнаты и 6 спальных мест, другая – 3 комнаты и 7 спальных мест.

Есть все удобства – санузел, бойлер, холодильник, электрочайник, интернет. Гости могут попробовать здесь блюда по казацким рецептам, например кулеш, казацкий картофель, ребрышки, наваристый борщ и вареники от хозяйки. Овощи и фрукты выращивают специально для хутора односельчане.

Все гости могут свободно пользоваться частным пляжем.

Стоимость : 1800 грн за двух человек в домах с удобствами, в доме без туалета и душа – 1200-1300 грн

Сайт

Дом у реки

Малиевка, Хмельницкая область

Это традиционный подольский «дом на две половины», которому более 100 лет. Там две комнаты, две печи, есть одна односпальная и две двуспальные кровати.

В глиняном доме прохладно днем и свежей ночью, говорят владельцы. Есть удобства, горячий душ, туалет, можно пользоваться посудой, мангалом. Есть бассейн и чан.

"Усадьба "Дом у реки" - особое место с сохраненной подлинностью, настроением, запахом и ручьем с хрустальной водой прямо на территории", - рассказывают владельцы.

Возможно проживание с ночевкой или отдых в чане. Недалеко расположен дворец Орловских в 1788 году.

Стоимость: до сентября действует специальное предложение – 800 грн за первые сутки. Следующие – по 600 грн

Instagram

Мальва Озерная и Мальва Горишня

Николаевка, Черкасская область

Мальва Озерная и Мальва Горишня – еще один вариант зеленого туризма в сельской местности. Дом расположен рядом с рекой Рось.

Мальва Горишня – реставрированное здание в традиционном народном стиле с сохранившимися хозяйскими строениями. Дом рассчитан на четырех человек. Дом описывают как пример быта зажиточной сельской семьи.

Мальва Озерная подойдет для отдыха до 12 человек, однако имеет всего 4 спальных места. Дом «скрыт» между прудом и холмом с яблоневым садом.

В эко-комплексе использовали отделку из натуральных материалов: дерева, глины, извести. Восстановили антикварную мебель, сохранили печь, лежанку и грубки.

"У нас вы не увидите обоев, кондиционеров, пластика и других искусственных продуктов современного мира", – говорят в комплексе.

В усадьбе готовят традиционные блюда на живом огне, подаваемые в глиняной посуде. Можно заказать специальное меню: постное или вегетарианское. Также можно заказать органические овощи из теплицы, мясо и козье молоко.

Стоимость: 2000-2500 грн в сутки

Сайт

Бабусина Хатка

Лепляво, Черкасская область

Комплекс «Бабусина Хатка» состоит из двух домов по соседству. В старенькой хате, которой более 120 лет, можно почувствовать дух аутентики. Ее не усовершенствуют и там отсутствует свет, используют исключительно свечи.

Соседняя хата рассчитана для ночевки в более комфортных условиях. Домик восстановлен, но в выдержанном этническом стиле. Все удобства есть.

Возле хат есть сосновый лес и озеро. Можно полениться в гамаке, приготовить блюда на мангале или поехать на экскурсию в соседний город Канев в 12 километрах от комплекса.

Стоимость: 1500 грн в сутки

Instagram

Старый Мохнач

Старый Мохнач, Черкасской области

Село Старый Мохнач находится на границе Полтавской и Черкасской областей на берегу Сулы.

Старинная глиняная хата с камышовой крышей имеет две комнаты. Она украшена старинными предметами обихода в сочетании с современной кухней с электроплитой, электрочайником и санузлом с душем.

Стоимость: 1000 грн в сутки, от двух суток – 900 грн/ночь

Facebook

Старый хутор

Опошня, Полтавская область

В этнокомплексе есть дома всех возрастов. Самый старый – в 1914 году. Также есть дом 1960 для полного уединения, ведь он расположен подальше от других.

В домах есть душ и туалет, а также бытовая техника и интернет. Также сохранились печи с лежанками, кровати 1930-х годов, глиняная посуда местных мастеров.

Поблизости находится река Ворскла. Также рядом – лес и родник. На территории работает баня и прокат велосипедов.

Можно приезжать с домашними животными.