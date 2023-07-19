Google запускает новый образовательный курс для украинского бизнеса

Google запускает в Украине образовательный онлайн-курс «Выведите свой бизнес на международный рынок».

Он поможет украинцам с поисками рынка для экспорта через MarketFinder, переводом, локализацией и рекламой.

Курс будет полезен владельцам малого и среднего бизнесов, уже вышедшим на международные рынки, но желающим большего, а также тем, кто только решается попробовать экспорт, отмечают в Google.

Образовательный курс стартует 18 июля. Он состоит из 12 видеолекций. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Программа поддержки среднего и малого бизнеса запускается совместно с МИД Украины, Минцифры, «Дія.Бізнес», Офиса по развитию предпринимательства и экспорта и Союзом украинских предпринимателей.

Фото: Google