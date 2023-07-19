Куда пойти в Киеве 21-23 июля: выступления Kazka, ВВ, Луна и барахолка на Подоле

21-23 июля в Киеве пройдут разные события, среди которых: выступление Луна, Otoy и Мюсли ua в артпространстве Uyava, дегустация вин, мастер-класс от актрисы Ирмы Витовской, маркет Все.Свои, барахолка на Подоле, выступления групп Kazka и Вопли Видоплясова.

Собрали 15 событий на этих выходных, которые стоит посетить.

Пятница

В Национальном музее «Киевская картинная галерея» работает актуальный выставочный проект «Раны городов» от творческой группы представителей НАОМА. Осмысление трагического сегодняшнего дня через призму разрушительного влияния войны на архитектуру города – идейная основа всех работ участников выставки.

Цена: 150 грн, льготный 75 грн

Где: Национальный музей «Киевская картинная галерея», улица Терещенковская, 9,

Когда: до 6 августа с 11:00

21 июля состоится грандиозное выступление Луны и ЮЮ. 22 и 23 июля с 14:00 возвращается Pidpal в новом формате с мощным лайнапом и невероятной локацией. Главные хедлайнеры – Otoy, Мюсли ua, ХАС и Botashe.



В эти дни проведут также турнир по брейкдансу.

Цена: от 250 грн

Где: Uyava на ВДНГ, проспект Академика Глушкова 1

Когда: 21 июля с 17:00, 22-23 июля с 14:00

В этот вечер выступят: Свят Загайкевич, Юра Коломиец, Настя Зухвала, Василий Байдак, Дмитрий Белоус.

Цена: от 200 грн

Где: кинотеатр "АРТ-Братислава"

Когда: 21 июля 18:30

21 июля в 19.00 состоится эксклюзивная дегустация вин в Très FRANÇAIS.

Профессиональный сомелье, путешественник и преподаватель винной школы Good wine Александр Шеханин выбрал пять французских классических розовых вин, и украинское розе из передовой винодельни Украины и расскажет о них все тонкости.

Всего гости попробуют 6 розовых вин и 6 французских закусок.

Цена: 1150 грн

Где: Très FRANÇAIS, улица Костельная, 3

Когда: 21 июля 19:00

На самой красивой крыше города, в исполнении джазменов, оркестра и очаровательной Марты Адамчук для вас прозвучат легендарные романтические баллады всех времен.

Культовые композиции Эми Уайнгауз, Фрэнка Синатры, Стиви Уандера, Уитни Хьюстон, Эллы Физджеральд, Ареты Франклин, Тины Терненр, Джорджа Майкла, Шаде и других.

Цена: от 350 грн

Где: ЦУМ

Когда: 21 июля 19:00

В пятницу, 21 июля, в КультМотиве выступит Dj JorDee. А 22 июля киевский электронный музыкант Cepasa сыграет свои композиции из альбома Niby Chaiky и многое другое.

Цена: в пятницу вход свободный, в субботу – 400 грн

Где: КультМотив, улица Набережно-Крещатицкая 31/36

Когда: 21 июля 19:00, 22 июля 18:00

Суббота

22–23 июля пройдет Семейный маркет, где соберется 150+ украинских производителей самых разных категорий. На маркете можно будет купить вещи для дома, которые добавят вашему дому семейного уюта: керамику, изделия из дерева и льна. А еще – одежда для себя, детей или в подарок для ваших близких. И, конечно, вкусные продукты от украинских фермеров: сладости, сыры и напитки.

Цена: вход свободный

Где: улица Десятинная, 12

Когда: 22-23 июля с 10:00

В культурном пространстве Squat 17b пройдет двухдневный благотворительный праздник - будут собирать на бус для медиков 3-й штурмовой бригады. Концепция мероприятия центрируется вокруг большого чистого полотна, которое за донат может разрисовать любой. В финале полотно разделят, и каждый посетитель сможет забрать его часть на память.

Цена: донат

Где: Сквот, Терещенковская улица, 17Б

Когда: 22-23 июля с 12:00

В субботу выступит Biesmans. Его звуки как хрустальные лучи переплетаются с ритмами резидентов музыкальной семьи Svet – Beat Inside b2b Feelmark + Cherry b2b RAN и резидента Kureni — Moojev, которые создадут неповторимую симфонию ощущений.

В воскресенье, звуки станут крыльями, а ритмы – пульсом сердца вместе с прекрасными песнями этно-легенды – Олега Скрипки & группы ВВ.

Цена: от 300 грн

Где: Курени, Парковая дорога, 4

Когда: 22-23 июля с 16:00

В Хвыльовом состоится первый ивент из загадочного girls-only цикла Feminine. Line-up: Ochii, Anastasia Slutska, Olya Kaas, V:nus.

Цена: 200 грн

Где: Хвыльовой, ул. Верхний Вал, 18

Когда: 22 июля с 16:00

Киносообщество представляет новый проект «Мастерская КиноРух», в котором примут участие известные украинские актеры, режиссеры, продюсеры.

Эти мастер-классы пригодятся не только кинематографистам, но и всем, кто постоянно находится в движении, кто стремится быть первым, кого интересует наука лицедейства, которая нужна не только на сцене, но и в жизни и деловых отношениях.

22 июля мастер-класс проведет актриса театра и кино, продюсер, общественный деятель, засл. артистка Украины Ирма Витовская.

Цена: 300 грн

Где: Дом кино, улица Саксаганского, 6

Когда: 22 июля с 17:00

На концерте будут звучать знаковые хиты группы и их месседжи о сильной и удивительной Украине. Вся выручка от продажи билетов передается в благотворительную организацию From heart ua.

Цена: от 600 грн

Где: Эйфория, улица Грушевского, 18

Когда: 22 июля 18:00

Благотворительный джем-импровизация музыкантов и танцовщиков. В воскресенье в Авангарден будут отпускать душу и тело в поток импровизации, или, по крайней мере, смотреть, как это делают другие.

Цена: донат от 350 грн

Где: Аvangarden, улица Сечевых Стрельцов, 23а

Когда: 22 июля с 18:30

Воскресенье

Подольский Шук – будет трушная барахолка, ярмарка старины, винил и музыка.

Собирают деньги для 47 бригады ВСУ и Павла Калюка, на нужды его подразделения. В этот раз примет участие только половина Автостанции, поэтому количество мест очень ограничено.

Цена: вход свободный

Где: Автостанция Подол

Когда: 23 июля с 12:00

История Калики Билли о поиске ответа на главный вопрос в жизни: «Кто я? Зачем я живу? И когда человек находит ответ на этот вопрос, он находит главное – смысл жизни. Иногда за эти знания приходится платить очень высокой ценой.

Цена: от 100 грн

Где: Театр им. Леси Украинки, улица Богдана Хмельницкого, 5

Когда: 23 июля с 17:00

Фото: Луна, Юра Коломиец, Unsplash\Vincenzo Landino, Светоконцерт, Cepasa, Все.Свои, Олег Скрипка, Хвыльовой, Ирма Витовская, Kazka, Подольский Шук, Театр Леси Украинки