В Киеве только 16% арендодателей готовы сдавать квартиры владельцам животных

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Мария Иващук
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Сейчас в Киеве только 16% арендодателей отметили, что готовы сдавать квартиры владельцам домашних питомцев. Об этом свидетельствует аналитика приложения для аренды жилья Bird от ЛУН.

Категорически против сдачи жилья владельцам животных 40% и еще 44% такую информацию не указали.

В приложении bird появился фильтр "можно с животными", чтобы сделать аренду жилья с животными доступнее, говорят в ЛУН.

"Надеемся, что спрос и появление фильтра помогут изменить ситуацию на рынке аренды в Киеве и Львове", - говорится в сообщении сервиса.

Фото: freestocks

Опубликовано: 20 июля 2023
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