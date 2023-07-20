В Украине выпустят арт-бук с фотографиями аутентичных деревенских домов

Издательство «Човен» выпустит арт-бук от Old Khata Project со фотографиями аутентичных деревенских домов. Фотокнига будет называться Old Khata Book.

Об этом сообщает пресс-служба издательства.

Old Khata Book — это фотокнига о домах и людях. Именно так ее описывают авторки издания фотографа Анна Ильченко и журналистка Светлана Ославская.

В 2020-2023 годах они объехали почти сто сел Украины от Закарпатья до Луганщины и от Полесья до Херсона. Во время экспедиций авторы фиксировали на фото сельские хаты, ведь этот пласт украинской культуры исчезает, и записывали то, что говорят их хозяева.

В фотокнигу вошли выбранные фотографии и фрагменты интервью на украинском (с сохраненными диалектами) и на английском языке.

Предзаказать Old Khata Book можно будет в августе.

Фото: Old Khata Project