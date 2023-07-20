FlixBus запускает новый маршрут из Украины в Германию

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Мария Иващук
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Автобусный перевозчик FlixBus запускает новый маршрут в Германию Винница-Кельн. Он будет проходить через Львов, Берлин и Ганновер.

Маршрут будет таким: Винница – Хмельницкий – Тернополь – Львов – Берлин – Магдебург – Брауншвейг – Ганновер – Билефельд – Дортмунд – Эссен – Дуйсбург – Дюссельдорф – аэропорт «Кельн/Бонн».

Время в пути от Винницы до аэропорта Кельн/Бонн составляет 33 часа с учетом остановок и времени на пересечение границы (около четырех часов).

Первый рейс будет запущен 25 июля. Автобусы будут отправляться каждый день в обоих направлениях. Билеты уже в продаже.

Опубликовано: 20 июля 2023
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