Ryanair инвестирует $3 миллиарда в восстановление украинского рынка авиаперевозок

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Мария Иващук
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Авиакомпания Ryanair планирует инвестировать в возобновление украинской авиационной отрасли $3 миллиарда.

Об этом сообщили пресс-службы Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в итоге встречи с прибывшей в Украину делегацией Ryanair.

Инвестиционный план включает в себя базирование до 30 новых самолетов Boeing 737 MAX стоимостью более 3 миллиардов долларов США в аэропортах Киева, Львова и Одессы.

"Таким образом, украинские граждане смогут иметь доступ к самым низким ценам на авиабилеты в Европе", - говорится в сообщении.

Также план предусматривает, что в течение восьми недель после восстановления воздушного пространства Украины Ryanair вернется с рейсами по низким тарифам.

Это позволит выполнять 600 рейсов еженедельно из главных аэропортов Украины по 75 направлениям в 20 столиц стран-членов ЕС.

В компании также отметили, что после восстановления инфраструктуры аэропортов Харькова и Херсона Ryanair вернется и в эти города.

Фото: Kevin Hackert / Unsplash

Опубликовано: 21 июля 2023
Ryanair
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