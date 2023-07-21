Ryanair инвестирует $3 миллиарда в восстановление украинского рынка авиаперевозок

Авиакомпания Ryanair планирует инвестировать в возобновление украинской авиационной отрасли $3 миллиарда.

Об этом сообщили пресс-службы Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в итоге встречи с прибывшей в Украину делегацией Ryanair.

Инвестиционный план включает в себя базирование до 30 новых самолетов Boeing 737 MAX стоимостью более 3 миллиардов долларов США в аэропортах Киева, Львова и Одессы.

"Таким образом, украинские граждане смогут иметь доступ к самым низким ценам на авиабилеты в Европе", - говорится в сообщении.

Также план предусматривает, что в течение восьми недель после восстановления воздушного пространства Украины Ryanair вернется с рейсами по низким тарифам.

Это позволит выполнять 600 рейсов еженедельно из главных аэропортов Украины по 75 направлениям в 20 столиц стран-членов ЕС.

В компании также отметили, что после восстановления инфраструктуры аэропортов Харькова и Херсона Ryanair вернется и в эти города.