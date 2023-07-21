Ryanair инвестирует $3 миллиарда в восстановление украинского рынка авиаперевозок

Авиакомпания Ryanair планирует инвестировать в возобновление украинской авиационной отрасли $3 миллиарда.
Об этом сообщили пресс-службы Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в итоге встречи с прибывшей в Украину делегацией Ryanair.
Инвестиционный план включает в себя базирование до 30 новых самолетов Boeing 737 MAX стоимостью более 3 миллиардов долларов США в аэропортах Киева, Львова и Одессы.
"Таким образом, украинские граждане смогут иметь доступ к самым низким ценам на авиабилеты в Европе", - говорится в сообщении.
Также план предусматривает, что в течение восьми недель после восстановления воздушного пространства Украины Ryanair вернется с рейсами по низким тарифам.
Это позволит выполнять 600 рейсов еженедельно из главных аэропортов Украины по 75 направлениям в 20 столиц стран-членов ЕС.
В компании также отметили, что после восстановления инфраструктуры аэропортов Харькова и Херсона Ryanair вернется и в эти города.
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