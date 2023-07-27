8 домиков в Карпатах с прекрасным видом на горы

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Сергей Гулюк
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Летний отдых невозможен без Карпат, а в наше тревожное и беспокойное время уединения и хотя бы несколько дней релакса в горах – на вес золота.

Рассказываем о местах, где можно набраться сил в тишине и насладиться аутентикой и колоритом.

Білий Слон

Сеть кемпов в сердце Карпат, в которую входят кемп «Білий Слон. Дземброня» на берегу реки Черный Черемош и горная хижина «Білий Слон. Гаджина» (урочище Подгаджина).

В кемпе – бунгало, коттедж, домик, палатка. Питание можно заказать или готовить самостоятельно. Также есть сауна с бассейном и ароматным чаем, к услугам – инструкторы в горах, на воде, велосипеды.

Горная хижина – три уютные комнаты на шесть человек со смотровыми балконами, два санузла с туалетом и душем (круглосуточная горячая вода), кухня, центральное отопление и водоснабжение, электричество от солнечной станции.

Колыба – деревянный утепленный дом, одна комната на 7 мест в формате хостела (двухэтажные кровати), мини-кухня, холл для вещей и снаряжения, печное отопление, кухня-столовая с террасой.

Рядом – горный пост Добровольной горной спасательной службы. Из окон горной хижины открываются виды на горы Шпицы, Ребра, Бребенескул, хребет Кострича и другие хребты к востоку от Черногоры.

Владельцы организуют активный отдых: путешествие на Поп Иван, Венгерские скалы, Шпицы, рафтинг на Черемоше, комбинированные программы.

Адрес: “Білий Слон. Демброня”: Ивано-Франковская область, Верховинский район, село Дземброня; “Білий Слон. Гаджина”: Ивано-Франковская область, Верховинский район, село Быстрец.
Цены: Дземброня: коттедж (2-4 человека) – от 1750 грн в сутки, нижняя комната в коттедже – от 1050 грн в сутки, верхняя комната в коттедже – от 700 грн, комната в домике (для 4-х человек) – от 1270 грн, месный домик) – от 980 грн, проживание в палатке – 220 грн;
Гаджина: горная хижина (3 комнаты для 6 человек) – от 450 грн с человека, колыба (комната на 6 мест) – от 315 грн с человека, проживание в своей палатке – от 220 грн.
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Туристичний притулок “Смотрич”

Дом в горах на горной долине, рассчитан на 30 человек. Мягкая двухэтажная кровать, большая кухня со всем необходимым, настольные игры.

Владельцы призывают гостей забыть о повседневных заботах, насладиться пейзажами и почувствовать карпатский вайб. Встретить солнце с чашкой кофе на террасе, прогуляться по лесу к водопадам, пообедать настоящим полонинским сыром под звуки колокольчиков десятков коров.

Адрес: Ивано-Франковская область, Верховинский район, село Дземброня, Полонина Смотрич.
Цены: понедельник-четверг – 450 грн, пятница-воскресенье – 500 грн в сутки. Нужен летний спальник. Дополнительные услуги – кемпинг – 100 грн с человека (место под палатку, туалет, летний душ, умывальник, общий вигвам).
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Мала Річка

Кемпинг в Сколевских бескидах (Львовская область). Отдых под открытым небом комфортным и безопасным способом. Может размещать 30 палаток общей площадью 700 кв. м, к услугам также:

  • двухместный шатер – роскошная водонепроницаемая палатка с двуспальной кроватью, журнальным столиком и двумя креслами;
  • семейный шатер для 4-х гостей (то же, плюс раскладные кровати для детей);
  • Глемпинг-палатка – большая котоновая палатка для глэмпинга, идеальная для трех взрослых или семьи с двумя детьми.

Предлагают активности: беговые маршруты с десятью трассами разной сложности от 7 до 42 километров, походы к водопаду Гуркало и на гору Парашку, велосипедная прогулка к водопаду Каменка, боулдеринг (скалолазание), на территории кемпинга много разнообразных развлечений для взрослых и детей.

Кемпинг находится недалеко от «туристических магнитов» региона: Сколевских бескидов с горой Парашка, водопадов Гуркало и Каменка, исторического заповедника Тустань.

Адрес: Львовская область, Сколевский район, село Корчин.
Цены: двухместный глемпинг-шатер – 1500 грн в сутки, семейный глемпинг-шатер – 1500 грн за ночь при двухместном поселении, собственная палатка – 200 грн с человека. Минимальный период пребывания – 2 суток для тех, кто планирует отдыхать дольше предусмотрены скидки. Дети до 7 лет проживают бесплатно.
Стоимость питания – завтрак – 150 грн., блюдо дня – 150 грн.
Прокат велосипедов – 300 грн/сутки.
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Дідова Хатчина

Традиционный дом с тремя комнатами и отдельная хижина, находятся на горной долине над селом Яворов в Ивано-Франковской области. Также – овцеводческая стая, пространство еды и сыроварня.

Пространство без искусственных элементов с простыми формами и натуральными материалами: дерево, глина, лен, шерсть, или, как его называют владельцы, "посидок в горах, окруженных лесом и небом". Они же убеждают, что здесь царит подлинность: горная долина с овцами, окна, из которых ночью видны звезды, свежая брынза на столе.

Местные ткачи продолжают дело предков, создавая вручную ковры, покрывала, дорожки и пуфы из натуральной шерсти в проекте Гушка, а пастухи из долины ежедневно по восемь часов пасут две сотни овец, чтобы на столе всегда была свежая гуцульская брынза.

Все желающие могут приобщиться к традиционному ремеслу и вдохновиться трудом местных жителей. В отдельном пространстве шеф-повар с командой готовят блюда современной локальной кухни, можно найти подборку вин.

Предлагают следующие активности: поход в горы с этнографом и исследовательницей Кристиной Буний, лекция от этнографа и коллекционера Богдана Петричука, мастер-классы по резьбе по дереву, иконописание на стекле и гончарстве.

Адрес: Ивано-Франковская область, Косовский район, село Яворов.
Цены: Гайта (для 3 человек) – 4400-5400 грн в сутки, Вишта (для 4 человек) – 5900-6900 грн в сутки, Чердак (для 5 человек) – 7200-8000 в сутки, Малая Хатчина (отдельный двухэтажный домик в долине для 4 человек) – 7300-8000 грн в сутки, Велика Хатчина (три отдельные комнаты, две – для 5 человек, одна – для 3 человек) – 19000-22100 грн в сутки.
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Сховок House

Деревянный дом в Дземброне в Ивано-Франковской области с панорамными окнами, из которых виднеется Говерла.

По словам владельцев, проект в свое время задумывался как «халабуда нового уровня». Сейчас это дом, скрытый в горах, высотой 1070 м, где есть все необходимое, чтобы спокойно провести время. В доме с видом на горы – две спальные комнаты с отдельными санузлами. В каждой ванной можно найти авторскую косметику с ароматом горной хвои.

Еду можно приготовить самостоятельно на кухне, там есть все необходимое – плита, холодильник, микроволновка, кофеварка, гриль. Карпатские блюда также можно заказать у соседей, супругов Василия и Ольги, или пойти к ним в гости и почувствовать местный колорит.

Во дворе стоит чан с подогревом и гидромассажем, который входит в стоимость. На случай проблем с интернетом владельцы купили Старлинк. Организуют бесплатный трансфер из села Ильцы.

Адрес: Ивано-Франковская область, Верховинский район, село Дземброня.
Цены: Стоимость дома в сутки составляет 7900 грн, минимальное бронирование – 2 суток.
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Садиба «Маланка»

Дом в самом сердце Карпат, где вы будете чувствовать себя как дома. Идеальное место для семейного отдыха.

В усадьбе 6 комнат, каждая из которых аутентична, у каждой особый дизайн, задумка и своя история. В интерьере тщательно подобраны предметы декора и уделено внимание каждой детали. Предлагают аутентичный завтрак, приготовленный хозяйкой, а также персонализированные обеды и завтраки, удобства для времяпрепровождения на свежем воздухе, дегустацию вина у уютного камина.

Также предлагают:

  • Экскурсии в поселки-жемчужины Карпат,
  • пешие прогулки,
  • шоппинг на местных аутентичных рынках,
  • дегустацию вкусностей,
  • просмотр украинского кино,
  • экстремальные виды спорта (рафтинг, фрирайд, джипинг),
  • езду верхом.

Адрес: Ивано-Франковская область, г. Микуличин, участок Холмы 110-б.
Цены: комната «Четыре Сезона» (на 2-х человек) – от 1050 грн в сутки, «Сердце Карпат» – 1050 грн, «Бабушкина комната» – 1050 грн, «Охотничья комната» (с собственной террасой и видом на горы) от 1150 грн, «Магнолия" – 1250 грн, "Восточная комната" (на третьем этаже, под крышей, оформленная в восточном стиле) – 1050 грн.
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Файна Хата

Гуцульский дом в Ясинях между Буковелем и Драгобратом.

«Десять лет строился Гуцульский Дом, чтобы все мои знакомые и друзья могли приехать и выспаться в нем», - пишут на странице заведения владельцы.

Внутри три комнаты (2 комнаты плюс студия), гости отмечают чистоту и уют, интерьер в гуцульском стиле, камин, кухня, особый колорит придают лижныки (карпатские шерстяные ковры). Есть сауна.

Адрес: Закарпатская область, пгт Ясиня, ул. Первомайская, 16
Цены: Апартаменты с камином и балконом (на первом или на втором этаже) – от 1700 грн в сутки; Апартаменты студио с камином и балконом – от 2200 грн в сутки;
Сауна – 800 грн.
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Dream Hata

Смарт-домик на горе в Дземброне Ивано-Франковской области для 2 или 4 человек – место силы и магической красоты. Или как сказали бы и иностранные путеводители – nature escape house. Вокруг – бескрайние горы. Внутри – двухэтажные кровати, плита на газу, посудомоечная машина, необходимая посуда, душ, теплая вода, печь, wi-fi. Во дворе – чан с ароматными маслами и Dream-качели. Гостей встречает радушная лошадь Будулай. На террасе можно устраивать гастро-гедонизм.

Одна из обязательных опций – прогуляться на лошадках по горам.

Владельцы предупреждают, что Дземброня – одно из самых суровых погодных мест в Карпатах, картинка здесь меняется каждые 15 минут. А также, что здесь самые плохие дороги, почти сафари, что делает это место почти недосягаемым. В то же время, это безопасный поселок, где живут вежливые и воспитанные люди.

На авто можно доехать до горы и оставить ее на парковке у местных жителей, цена – 40 грн за ночь. Важно: заехать на гору можно только полноприводным внедорожником.

Трансфер на гору – 700 грн в одну сторону, еще 200 м вверх пешком.

Адрес: Ивано-Франковская область, Верховинский район, село Дземброня.
Цены: 4900 за ночь (бронируется минимум на 2 ночи), чан – 2600 грн.
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Опубликовано: 27 июля 2023
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