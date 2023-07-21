Как подготовиться к зиме и снизить энергозатраты

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Мария Иващук
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ДТЭК Киевские электросети дал советы по сокращению расходов на электроэнергию.

Лайфхаки по разумному электропотреблению:

1. При выборе бытовой техники следует отдавать предпочтение имеющей класс энергопотребления А, А+, А++, А+++. Она более энергоэффективна, а значит будет потреблять меньше киловатт, делая то же, что и другие, но менее энергоэффективные устройства.

2. Активно использовать ночной режим энергопотребления. Для этого необходимо включать или использовать функцию «отложенного старта» мощных приборов (бойлеры, посудомоечные и стиральные машины, кондиционеры и другие) после 23:00.

3. В вечерние часы (с 16:00 до 23:00) стараться не использовать кондиционер. Включать его следует в энергоэффективном режиме, не охлаждая комнату ниже 23 °C. Также можно включить режим "sleep" для поддержания комфортной температуры.

4. Заменить на светодиодные все лампы в доме. По сравнению с лампами накаливания они потребляют электричества в десять раз меньше, излучая такое же количество света. То есть, если в доме десять ламп накаливания, то заменив их все на светодиодные, они будут освещать помещение так же, но все 10 будут потреблять свет как одна старая лампа.

5. Разумно потреблять электричество. Не охлаждать кондиционером помещение, где никого нет. Включать свет только там, где вы находитесь. Не пользоваться одновременно несколькими энергоемкими приборами (утюг, чайник и т.п.) вместе – включать их поочередно, чтобы распределить нагрузку.

Кроме того, сэкономить помогут электросчетчики «день-ночь», благодаря которым можно рассчитываться за потребленную электроэнергию ночью с 50% скидкой.

Фото: Lucas Santos

Опубликовано: 21 июля 2023
ДТЕК Відключення електроенергії
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