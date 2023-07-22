Ryanair может возобновить полеты из Киева и Львова в конце года – директор компании

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Валерия Гуржий
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До конца 2023 года в случае успешных переговоров по частичному открытию воздушного пространства ирландский лоукостер Ryanair рассматривает возможность возобновления полетов в Украину.

Об этом сообщил исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, рассматривается два плана. Один из них – это окончание войны и полное открытие воздушного пространства в один или два дня. Второй – авиакомпания может рассматривать запуск небольшого количества рейсов уже в конце этого года.

"Сейчас Минвосстановление работает над тем, чтобы в конце этого года возобновить некоторые рейсы в Киев и Львов. И если они смогут доказать, что это безопасно, мы будем выполнять эти рейсы", - добавил Майкл О'Лири.

Но если Украине не удастся убедить Европейское агентство авиационной безопасности и страховые компании относительно безопасности выполнения ограниченного количества рейсов в Киев и Львов, то восстановить полеты компания не сможет.

Фото: Unsplash\Who's Denilo?

Опубликовано: 22 июля 2023
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