В КПИ начали разрабатывать коленный протез для раненых военных

Студенты и преподаватели КПИ им. Сикорского начали создавать коленный протез для раненых бойцов и всех тех, кому нужна хирургическая операция для восстановления подвижности.

Об этом пишет "Вечерний Киев".

В Украине производителя, который производил ревизионные коленные протезы, нет. Врачи вынуждены их заказывать для пациентов из-за границы. Ориентировочная стоимость только за протез – три тысячи евро. В то же время, запросы на такое хирургическое вмешательство существенно увеличились из-за боевых травм.

С апреля команда из 13 студентов, преподавателей и профессоров КПИ вместе с медицинскими работниками начала работу над проектом. А Министерство образования и науки предоставило грант на разработку.

Киевские разработчики видят эндопротез более миниатюрным по форме и весу, чем иностранный протез. Кроме того, в КПИ планируется сделать индивидуальный подбор импланта с помощью 3D-моделирования для каждого пациента.

"Потом инженер может подобрать ту форму протеза, которая будет подходить именно этому человеку. Дальше его заказывают на производстве, и в лучшем случае, через неделю эта важная деталь будет готова"

Имплант будет изготовлен из титанового сплава. Для того, чтобы его сделать доскональным, специалистам понадобится ориентировочно три года. Сейчас специалисты нуждаются в помощи от производителей, имеющих мощные принтеры для изготовления коленных протезов.

Фото: Вечерний Киев