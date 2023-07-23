В КПИ начали разрабатывать коленный протез для раненых военных

70
Валерия Гуржий
share share

Студенты и преподаватели КПИ им. Сикорского начали создавать коленный протез для раненых бойцов и всех тех, кому нужна хирургическая операция для восстановления подвижности.

Об этом пишет "Вечерний Киев".

В Украине производителя, который производил ревизионные коленные протезы, нет. Врачи вынуждены их заказывать для пациентов из-за границы. Ориентировочная стоимость только за протез – три тысячи евро. В то же время, запросы на такое хирургическое вмешательство существенно увеличились из-за боевых травм.

С апреля команда из 13 студентов, преподавателей и профессоров КПИ вместе с медицинскими работниками начала работу над проектом. А Министерство образования и науки предоставило грант на разработку.

Киевские разработчики видят эндопротез более миниатюрным по форме и весу, чем иностранный протез. Кроме того, в КПИ планируется сделать индивидуальный подбор импланта с помощью 3D-моделирования для каждого пациента.

"Потом инженер может подобрать ту форму протеза, которая будет подходить именно этому человеку. Дальше его заказывают на производстве, и в лучшем случае, через неделю эта важная деталь будет готова"

Имплант будет изготовлен из титанового сплава. Для того, чтобы его сделать доскональным, специалистам понадобится ориентировочно три года. Сейчас специалисты нуждаются в помощи от производителей, имеющих мощные принтеры для изготовления коленных протезов.

Фото: Вечерний Киев

Опубликовано: 23 июля 2023
share share
Россияне повредили Дом ученых в Одессе, являющийся памятником архитектуры: что о нем известно Россияне повредили Дом ученых в Одессе, являющийся памятником архитектуры: что о нем известно Смотрите, как часть проспекта Бажана очистили от рекламы Смотрите, как часть проспекта Бажана очистили от рекламы Россияне ударили ракетами по историческому центру Одессы: разрушен Спасо-Преображенский собор Россияне ударили ракетами по историческому центру Одессы: разрушен Спасо-Преображенский собор В Киеве возвращают оплату за парковку В Киеве возвращают оплату за парковку Искусство маори, новозеландский Совиньон и устрицы с пряной сальсой: планы на вечер Искусство маори, новозеландский Совиньон и устрицы с пряной сальсой: планы на вечер С дома на Хмельницкого, где расположен Макдональдс, сбили исторический маскарон С дома на Хмельницкого, где расположен Макдональдс, сбили исторический маскарон Ryanair может возобновить полеты из Киева и Львова в конце года – директор компании Ryanair может возобновить полеты из Киева и Львова в конце года – директор компании Во Львове запаркованную и неуютную улицу превратили на пешеходную и безбарьерную Во Львове запаркованную и неуютную улицу превратили на пешеходную и безбарьерную
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.