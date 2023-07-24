Украинский эко-стартап Releaf Paper запускает завод во Франции

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Ирина Маймур
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Украинский стартап Releaf Paper, разработавший технологию производства экологической чистой бумаги из опавших листьев, запускает завод во Франции.

Об этом сообщает Foodbev.com.

Завод должен заработать до конца 2024 года. Он будет способен перерабатывать до 10 тысяч тонн сырья в год.

В течение пяти лет Releaf Paper хочет приобрести еще не менее трех заводов в Европе. Также стартап планирует размещать заводы в Северной Америке, Японии и Южной Корее.

Напомним, что стартап Releaf Paper в 2020 году основал школьник из Закарпатья Валентин Фречка. Он разработал технологию производства экологической бумаги из опавших листьев RE-leaf. Уже в 2021 году компания начала продавать свою бумажную продукцию из опавших листьев в промышленных масштабах. Работы проводились на базе Житомирского картонного комбината.

В 2022 году эко-стартап выиграл грант от Еврокомиссии в размере 2,5 млн. евро на строительство своего завода. Полная стоимость строительства превысили гранты на 1 млн евро, поэтому украинцы дополнительно взяли кредит в одном из французских банков.

К тому же стартап получил рекомендации по дальнейшим инвестициям от Еврокомиссии на еще два завода общей суммой по меньшей мере €8 млн. Их одобрят отдельно.

Фото: Releaf Paper

Опубликовано: 24 июля 2023
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