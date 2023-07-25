Лента украинского режиссера Анны Бурячковой покажут на Венецийском фестивале

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Ирина Маймур
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Мировая премьера киноленты украинского режиссера Анны Бурячковой «Навсегда-навсегда» состоится на 80-м Венецианском кинофестивале. Фильм был включен в конкурсную программу Orizzonti Extra.

Об этом режиссер сообщила в своем Instagram.

"Навсегда-навсегда" - полнометражный игровой дебют Анны Бурячковой. События фильма проходят в конце 90-х в Киеве.

«Это история о растерянных подростках с типичными проблемами этого возраста, но ввиду исторических обстоятельств после развала СССР», отмечает режиссер.

Напомним, что в этом году Венецианский фестиваль празднует 80-ю годовщину и состоится с 30 августа по 9 сентября.

Фото: кадр из фильма «Навсегда-Навсегда»/«Диджитал Релиджн»

Опубликовано: 25 июля 2023
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