Киев увеличит финансирование сил обороны до 5 млрд гривен

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Валерия Гуржий
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Киевсовет увеличит финансирование сил обороны города до 5 млрд. гривен в 2023 году.

Об этом говорится на сайте КГГА.

«Мы можем выделять средства на финансирование потребностей военных подразделений, зарегистрированных в территориальной общине, или внесенных в силы и средства обороны города, о бюджете которого идет речь», - сказал Виталий Кличко.

Он напомнил, что в прошлом году на финансирование сил безопасности и обороны Киева было выделено из бюджета столицы почти 850 миллионов гривен. За 6 месяцев этого года – более 380 миллионов. То есть в общей сложности – более 1,2 миллиарда. Эти деньги идут, в частности, на военную форму, бронежилеты и каски. На закупку дронов, радиостанций, ремонт военной техники, транспорт.

Также столица передает бойцам на передовую помощь, привлекаемую от международных партнеров. В частности – автомобили, дроны, системы Starlink, генераторы, аптечки, продукты питания и средства гигиены.

Фото: Минобороны

Опубликовано: 25 июля 2023
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