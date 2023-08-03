8 самых ожидаемых мультфильмов 2023 года, уже вышедших на экраны

Собрали восемь самых ожидаемых мультфильмов 2023 года, уже вышедших в прокат. Среди них – лидер украинского кинопроката “Мавка. Лесная песня, мультфильмы от Netflix, Disney и Pixar, а также долгожданная работа от мастера японской анимации Хаяо Миядзаки.

Мавка. Лесная песня

Жанр: фэнтези, история любви, комедия

Страна: Украина

Рейтинг: IMDb – 6,8

Над анимационным фильмом “Мавка. Лесная песня”, созданный по мотивам "Лесной песни" Леси Украинки, работали семь лет. Лента оправдала ожидания и стала лидером отечественного и зарубежного кинопрокатов.

В основе картины – история любви Мавки и Лукаша, а также образы из славянских мифов и легенд.

Премьера украинского мультфильма "Мавка. Лесная песня" состоялась 2 марта 2023, однако его до сих пор можно посмотреть в некоторых кинотеатрах. А уже 24 августа состоится онлайн-премьера мультфильма на одной из диджитал-платформ.

Стихии

Elemental

Жанр: анимация, приключения, семейный

Страна: США

Рейтинг: IMDb – 7.1

Это второй полнометражный мультфильм режиссера Питера Сона (“Переменная облачность”/Partly Cloudy), созданный киностудиями Pixar и Walt Disney Pictures.

Приключенческий семейный мультфильм «Стихии» от Pixar рассказывает о жителях города стихий, где проживают вместе огненные, водные, земляные и воздушные жители.

Теплинка – решительная, сообразительная и зажигательная девушка – дружит с веселым парнем по имени Течение, привыкшим плыть по течению в жизни. Их дружба бросает вызов убеждениям Теплинки о мире, в котором они живут.

Как поживаете?

Kimitachi wa dô ikiru ka

Жанр: анимация, приключения, драма

Страна: Япония

Рейтинг: IMDb – 7.6

Это долгожданная новая работа японского мультипликатора Хаяо Миядзаки. Последний полнометражный мультфильм режиссера "Ветер крепчает" вышел в 2013 году.

Японская Studio Ghibli сообщила, что не будет выпускать никаких рекламных материалов перед выходом «Как поживаете?», чтобы зрители хотели посмотреть саму ленту, а не только трейлеры к ней.

«Если зрители пойдут в кинотеатр только из-за доверия и одного постера — это будет «большим комплиментом для Миядзаки», – говорит главный продюсер и президент студии Ghibli Тошио Судзуки.

Известно лишь, что по сюжету мальчик-подросток, найдя заброшенную башню в своем новом городе, попадает в волшебный мир с говорящей серой цаплей.

Старт показов фильма состоялся 14 июля в Японии, в Украине дату премьеры пока не объявили.

Братья Супер Марио в кино

Super Mario Bros. Movie

Жанр: анимация, приключения

Страна: США, Япония

Рейтинг: IMDb – 7.1



Комедийный приключенческий мультфильм «Братья Супер Марио в кино» создан на основе сюжета одноименной игры. Впервые герои видеоигр появились на большом экране в 1993 году, проект не был успешным. После 1993 экранизировать Супер Марио пытались еще дважды. Super Mario Bros. Movie – это уже четвёртая попытка. Студии Illumination и Universal получили разрешение на производство от компании Nintendo после продолжительных переговоров, начавшихся в 2016 году.

В ленте братья Марио и Луиджи отправляются в путешествие, чтобы спасти принцессу. Вместе они сталкиваются с разнообразными испытаниями, в которых могут использовать необычные способности для преодоления врагов.

Нимона

Nimona

Жанр: анимация, экшн, приключения

Страна: США, Великобритания

Рейтинг: IMDb – 7.6



"Нимона" является детищем мультипликатора Ноэля Стивенсона, автора мультсериала "Ши-Ра и непобедимые принцессы" от Netflix.

Когда рыцаря Баллистера в футуристическом средневековом мире обвиняют в преступлении, которого он не совершал, единственной, кто может помочь ему доказать свою невиновность, является озорной подросток Нимона.

Баллистер ненавидит убийство и постоянно сдерживает страстные, кровожадные инстинкты Нимоны. «Ты не можешь просто ходить и убивать людей, Нимона», – возражает он. "Есть правила". На что Нимона отвечает: «Не в этом ли смысл быть злодеем? В том, что ты не соблюдаешь правила?».

Человек-паук: Сквозь Вселенную

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Жанр: приключения, фантастика

Страна: США

Рейтинг: IMDb – 8.9



Фантастическое приключение является продолжением мультфильма, выпущенного в 2018 году. В сиквеле "Сквозь Вселенную" подросток Майлз Моралес, более известный как Человек-паук, катапультируется через мультивселенную, где он встречает команду людей-пауков, которым поручено защитить его существование.

В то время как герои спорят о том, как справиться с новой угрозой, Майлз переосмысливает, что значит быть супергероем.

Удивительный Морис

Amazing Maurice

Жанр: анимация, комедия, приключения

Страна: США, Великобритания, Германия

Рейтинг: IMDb – 6.2



«Удивительный Морис» снят по роману английского писателя Терри Пратчетта «Удивительный Морис и его ученые грызуны» из серии «Дискомир».

У удивительного кота Мориса есть два таланта: к болтовне и аферам. Путешествуя с магическими грызунами из города в город, он каждый раз за разумную плату спасает местных жителей от нашествия крыс. Но однажды Морис и его сообщники сталкиваются с городком, скрывающим что-то действительно опасное. Им придется обыграть настоящее зло со свойственной только Морису удивительностью.

В оригинальной версии кота Мориса озвучил Хью Лори.

Невероятное путешествие на Северный полюс

Titina

Жанр: анимация, приключения

Страна: Норвегия

Рейтинг: IMDb – 7.3



«Невероятное путешествие на Северный полюс» – самый дорогой норвежский мультфильм всех времен. Его сюжет основан на реальных событиях: в 1926 г. состоялась первая успешная воздушная экспедиция на Северный полюс под руководством исследователя Руаля Амундсена.

Анимационный фильм расскажет о собаке конструктора дирижаблей, которая вместе с хозяином отправилась в первую воздушную полярную экспедицию.

Хотя мировая премьера фильма состоялась в прошлом году, в Украине показы мультфильма стартовали с 27 июля.