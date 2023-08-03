8 самых ожидаемых мультфильмов 2023 года, уже вышедших на экраны

Собрали восемь самых ожидаемых мультфильмов 2023 года, уже вышедших в прокат. Среди них – лидер украинского кинопроката “Мавка. Лесная песня, мультфильмы от Netflix, Disney и Pixar, а также долгожданная работа от мастера японской анимации Хаяо Миядзаки.
Жанр: фэнтези, история любви, комедия
Страна: Украина
Рейтинг: IMDb – 6,8
Над анимационным фильмом “Мавка. Лесная песня”, созданный по мотивам "Лесной песни" Леси Украинки, работали семь лет. Лента оправдала ожидания и стала лидером отечественного и зарубежного кинопрокатов.
В основе картины – история любви Мавки и Лукаша, а также образы из славянских мифов и легенд.
Премьера украинского мультфильма "Мавка. Лесная песня" состоялась 2 марта 2023, однако его до сих пор можно посмотреть в некоторых кинотеатрах. А уже 24 августа состоится онлайн-премьера мультфильма на одной из диджитал-платформ.
Elemental
Жанр: анимация, приключения, семейный
Страна: США
Рейтинг: IMDb – 7.1
Это второй полнометражный мультфильм режиссера Питера Сона (“Переменная облачность”/Partly Cloudy), созданный киностудиями Pixar и Walt Disney Pictures.
Приключенческий семейный мультфильм «Стихии» от Pixar рассказывает о жителях города стихий, где проживают вместе огненные, водные, земляные и воздушные жители.
Теплинка – решительная, сообразительная и зажигательная девушка – дружит с веселым парнем по имени Течение, привыкшим плыть по течению в жизни. Их дружба бросает вызов убеждениям Теплинки о мире, в котором они живут.
Kimitachi wa dô ikiru ka
Жанр: анимация, приключения, драма
Страна: Япония
Рейтинг: IMDb – 7.6
Это долгожданная новая работа японского мультипликатора Хаяо Миядзаки. Последний полнометражный мультфильм режиссера "Ветер крепчает" вышел в 2013 году.
Японская Studio Ghibli сообщила, что не будет выпускать никаких рекламных материалов перед выходом «Как поживаете?», чтобы зрители хотели посмотреть саму ленту, а не только трейлеры к ней.
«Если зрители пойдут в кинотеатр только из-за доверия и одного постера — это будет «большим комплиментом для Миядзаки», – говорит главный продюсер и президент студии Ghibli Тошио Судзуки.
Известно лишь, что по сюжету мальчик-подросток, найдя заброшенную башню в своем новом городе, попадает в волшебный мир с говорящей серой цаплей.
Старт показов фильма состоялся 14 июля в Японии, в Украине дату премьеры пока не объявили.
Super Mario Bros. Movie
Жанр: анимация, приключения
Страна: США, Япония
Рейтинг: IMDb – 7.1
Комедийный приключенческий мультфильм «Братья Супер Марио в кино» создан на основе сюжета одноименной игры. Впервые герои видеоигр появились на большом экране в 1993 году, проект не был успешным. После 1993 экранизировать Супер Марио пытались еще дважды. Super Mario Bros. Movie – это уже четвёртая попытка. Студии Illumination и Universal получили разрешение на производство от компании Nintendo после продолжительных переговоров, начавшихся в 2016 году.
В ленте братья Марио и Луиджи отправляются в путешествие, чтобы спасти принцессу. Вместе они сталкиваются с разнообразными испытаниями, в которых могут использовать необычные способности для преодоления врагов.
Nimona
Жанр: анимация, экшн, приключения
Страна: США, Великобритания
Рейтинг: IMDb – 7.6
"Нимона" является детищем мультипликатора Ноэля Стивенсона, автора мультсериала "Ши-Ра и непобедимые принцессы" от Netflix.
Когда рыцаря Баллистера в футуристическом средневековом мире обвиняют в преступлении, которого он не совершал, единственной, кто может помочь ему доказать свою невиновность, является озорной подросток Нимона.
Баллистер ненавидит убийство и постоянно сдерживает страстные, кровожадные инстинкты Нимоны. «Ты не можешь просто ходить и убивать людей, Нимона», – возражает он. "Есть правила". На что Нимона отвечает: «Не в этом ли смысл быть злодеем? В том, что ты не соблюдаешь правила?».
Spider-Man: Across the Spider-Verse
Жанр: приключения, фантастика
Страна: США
Рейтинг: IMDb – 8.9
Фантастическое приключение является продолжением мультфильма, выпущенного в 2018 году. В сиквеле "Сквозь Вселенную" подросток Майлз Моралес, более известный как Человек-паук, катапультируется через мультивселенную, где он встречает команду людей-пауков, которым поручено защитить его существование.
В то время как герои спорят о том, как справиться с новой угрозой, Майлз переосмысливает, что значит быть супергероем.
Amazing Maurice
Жанр: анимация, комедия, приключения
Страна: США, Великобритания, Германия
Рейтинг: IMDb – 6.2
«Удивительный Морис» снят по роману английского писателя Терри Пратчетта «Удивительный Морис и его ученые грызуны» из серии «Дискомир».
У удивительного кота Мориса есть два таланта: к болтовне и аферам. Путешествуя с магическими грызунами из города в город, он каждый раз за разумную плату спасает местных жителей от нашествия крыс. Но однажды Морис и его сообщники сталкиваются с городком, скрывающим что-то действительно опасное. Им придется обыграть настоящее зло со свойственной только Морису удивительностью.
В оригинальной версии кота Мориса озвучил Хью Лори.
Titina
Жанр: анимация, приключения
Страна: Норвегия
Рейтинг: IMDb – 7.3
«Невероятное путешествие на Северный полюс» – самый дорогой норвежский мультфильм всех времен. Его сюжет основан на реальных событиях: в 1926 г. состоялась первая успешная воздушная экспедиция на Северный полюс под руководством исследователя Руаля Амундсена.
Анимационный фильм расскажет о собаке конструктора дирижаблей, которая вместе с хозяином отправилась в первую воздушную полярную экспедицию.
Хотя мировая премьера фильма состоялась в прошлом году, в Украине показы мультфильма стартовали с 27 июля.