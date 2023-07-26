"Укрзализныця" будет продавать билеты в Хелм и Перемышль только онлайн

С 26 июля Укрзализныця расширяет перечень направлений, билеты на которые будут доступны исключительно онлайн, сообщает перевозчик.

Так УЗ хочет бороться с билетными мошенниками.

Теперь билеты на поезда ночного сообщения к наиболее популярным международным хабам — Перемышля и Хелма будут продавать исключительно через электронные каналы продаж: мобильное приложение УЗ, официальные чат-боты и сайт .

Кроме того, вернуть билеты на рейсы дальнего сообщения польского направления можно исключительно через кассы.

В «Укрзализныце» добавили, что билеты на поезда Киев – Вена, Чоп – Вена, Мукачево – Кошице, Мукачево – Будапешт пока продают и возвращают только через кассы, потому что интеграция с партнерами-железными дорогами еще продолжается.

Билеты на все международные рейсы "Укрзализныци" становятся доступными за 20 суток до поездки.

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