Куда пойти в Киеве 28-30 июля: выступление Лесь Подервянский, Pianoбой и благотворительный Кураж

В течение 28-30 июля в Киеве пройдут разнообразные события, среди которых: концерт Pianoбой и Братьев Гадюкиных, выступление Леся Подервянского, вечеринки в Куренях и Хвыльовом, барахолка Кураж и Подпольный стендап.

Собрали 12 событий в эти выходные, которые стоит посетить.

Пятница

Персональная выставка Нади Кааби-Линке – всемирно известной художницы украинско-тунисского происхождения. Она об ощущении недостижимой бесконечности, сужении актуального пространства действия. А еще выставка открывает простор для программы разговоров, показов и обмена мнениями, приглашающей публику заполнить пустоту общими чувствами и соображениями.

Цена: 50 грн

Где: Национальный художественный музей Украины

Когда: в будние дни с 28 июля по 8 августа с 12:00

В пятницу выступит гость из Харькова — Anikey, а также киевские артисты – A. Fleming b2b Runov и Undersoul. В субботу на сцену выйдет латиноамериканский артист Derrok, Anna Aloka и NōPI. В воскресенье выступят - Literatura, Yaroslav Lenzyak, T.Fain и Anton Bykov.

Цена: в пятницу и субботу билеты от 300 грн, в воскресенье вход свободный

Где: Курени, Парковая дорога, 4

Когда: 28-30 июля с 16:00

В пятницу выступят TheKomaKoma, Karoon и DJ Sasha Zhylyaev. В субботу на сцену выйдут Indie Elephant – продюсер известный своим уникальным стилем, сочетающий электронную, техно и афро музыку, Deenara – известная украинская ди-джейка и саунд-продюсер, а такоже Votuma – идеолог Aplay и известная продюсер.

Цена: от 300 грн

Где: ВДНГ, проспект Академика Глушкова 1 (Сад Бажань)

Когда: 28 июля с 17:00, 29 июля с 16:00

В пятницу выступят: Void Humanoid & Yoshuk, Maze of Death, Strictly. В субботу начнется серия TrancePersonal – Stöpa, didjeyiluusha, Tarashevskiy. В воскресенье планируется спешл Charity Weekend – Valera Zld, Andrii Shaman, Mortal Person, P.one.

Цена: от 100 грн

Где: Хвыльовой, ул. Верхний Вал, 18

Когда: 28 июля и 29 июля с 18:00, 30 июля с 15:00

На концерте "Саксофон и оркестр на крыше ЦУМ" прозвучат прекрасные джазовые баллады в сопровождении оркестра, а солистом будет лучший саксофон страны – Дмитрий «Бобин» Александров.

Цена: от 350 грн

Где: ЦУМ

Когда: 28 июля 19:00

Суббота

«Бегу за тех, кто в берцах» – это первый забег от Благотворительного фонда «Гуркіт». Это способ помочь Силам обороны – пробежать в тылу короткую дистанцию, внести донат на ВСУ сумму от 500 грн. Бежать можно 5 км/1 км/420 метров в Урбан-Парке на ВДНГ в Киеве, или в любом другом месте онлайн.

Деньги собирают на 2 пикапа для 24 бригады имени Короля Даниила, ежедневно выполняющих боевые задачи на линии столкновения.

Цена: 500 грн

Где: ВДНГ

Когда: 29 июля 09:00

На этот раз онлайн билет позволит сразу заходить на территорию Куража, но гарантировать отсутствие очередей организаторы полностью не могут. Барахолка будет размещена внутри павильона, проход между рядов будет шире, а значит - участников поменьше.

Вся прибыль будет передана на благотворительность, если оплачивать билеты картой Visa, то благотворительный взнос удвоится.

Цена: 250 грн

Где: Garage, улица Межигорская, 82

Когда: 29-30 июля с 12:00

На благотворительной настольной игре "Битва колод" будет турнир по настольным играм, маркет игр, фудкорт и уютная атмосфера в центре Киева. Победители получат дополнительные призы от устроителей.

Цена: донат от 150 грн. Для участия необходимо заполнить форму

Где: Sense Hub Kyiv, Ярославов Вал, 7

Когда: 29 июля с 12:00

Выступление культового представителя украинского художественного андеграунда Леся Подервянского. Острое, актуальное и всегда точное авторское слово, уникальный стиль и просто безграничный творческий потенциал известного украинца – именно то, что в это непростое время нужно каждому.

Он будет удивлять виртуозным владением живым и утонченным украинским матом. А еще – обязательно коснется самого болезненного: полномасштабной войны, развязанной в Украине россией.

Цена: от 500 грн

Где: Терраса "Д12"

Когда: 29 июля 18:00

Воскресенье

В этот вечер Дмитрий Шуров планирует сыграть романтические песни и рок-н-ролл. Это один из немногих концертов Pianoбой в гражданской атмосфере, ведь 90% концертов Дмитрия Шурова с начала войны – это благотворительные выступления для военных, медиков и переселенцев.

Цена: от 450 грн

Где: Терраса "Д12"

Когда: 30 июля 18:00

Братья Гадюкины – живые легенды отечественного рок-н-ролла. В этот вечер они сыграют работы нового военного альбома «Йде нині война». Музыканты предлагают вместе покричать известные песни, а также изучить новых.

Цена: от 375 грн

Где: Docker Pub

Когда: 30 июля 18:00

В этот вечер на сцене Александр Качура, Света Немонежина, Евгений Коротков и Игорь Неровный.

Цена: 250-400 грн

Где: Underground StandUp Club, улица Золотоворотская, 15

Когда: 30 июля 18:30

Фото: Курени, karoonband, Хвыльовой, светоконцерт, Кураж, culturalforces, Pianoбой, Братья Гадюкины, Александр Качура