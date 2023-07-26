Куда пойти в Киеве 28-30 июля: выступление Лесь Подервянский, Pianoбой и благотворительный Кураж

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Валерия Гуржий
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В течение 28-30 июля в Киеве пройдут разнообразные события, среди которых: концерт Pianoбой и Братьев Гадюкиных, выступление Леся Подервянского, вечеринки в Куренях и Хвыльовом, барахолка Кураж и Подпольный стендап.

Собрали 12 событий в эти выходные, которые стоит посетить.

Пятница

Выставка «Сжатые бесконечностью»

Персональная выставка Нади Кааби-Линке – всемирно известной художницы украинско-тунисского происхождения. Она об ощущении недостижимой бесконечности, сужении актуального пространства действия. А еще выставка открывает простор для программы разговоров, показов и обмена мнениями, приглашающей публику заполнить пустоту общими чувствами и соображениями.

Цена: 50 грн
Где: Национальный художественный музей Украины
Когда: в будние дни с 28 июля по 8 августа с 12:00

Kureni Мелодичные

В пятницу выступит гость из Харькова — Anikey, а также киевские артисты – A. Fleming b2b Runov и Undersoul. В субботу на сцену выйдет латиноамериканский артист Derrok, Anna Aloka и NōPI. В воскресенье выступят - Literatura, Yaroslav Lenzyak, T.Fain и Anton Bykov.

Цена: в пятницу и субботу билеты от 300 грн, в воскресенье вход свободный
Где: Курени, Парковая дорога, 4
Когда: 28-30 июля с 16:00

TheKomaKoma и Indie Elephant в артпространстве Uyava

В пятницу выступят TheKomaKoma, Karoon и DJ Sasha Zhylyaev. В субботу на сцену выйдут Indie Elephant – продюсер известный своим уникальным стилем, сочетающий электронную, техно и афро музыку, Deenara – известная украинская ди-джейка и саунд-продюсер, а такоже Votuma – идеолог Aplay и известная продюсер.

Цена: от 300 грн
Где: ВДНГ, проспект Академика Глушкова 1 (Сад Бажань)
Когда: 28 июля с 17:00, 29 июля с 16:00

Три дня вечеринок в Хвыльовом

В пятницу выступят: Void Humanoid & Yoshuk, Maze of Death, Strictly. В субботу начнется серия TrancePersonal – Stöpa, didjeyiluusha, Tarashevskiy. В воскресенье планируется спешл Charity Weekend – Valera Zld, Andrii Shaman, Mortal Person, P.one.

Цена: от 100 грн
Где: Хвыльовой, ул. Верхний Вал, 18
Когда: 28 июля и 29 июля с 18:00, 30 июля с 15:00

Саксофон и оркестр на крыше ЦУМ

На концерте "Саксофон и оркестр на крыше ЦУМ" прозвучат прекрасные джазовые баллады в сопровождении оркестра, а солистом будет лучший саксофон страны – Дмитрий «Бобин» Александров.

Цена: от 350 грн
Где: ЦУМ
Когда: 28 июля 19:00

Суббота

Благотворительный забег «Бегу за тех, кто в берцах»

«Бегу за тех, кто в берцах» – это первый забег от Благотворительного фонда «Гуркіт». Это способ помочь Силам обороны – пробежать в тылу короткую дистанцию, внести донат на ВСУ сумму от 500 грн. Бежать можно 5 км/1 км/420 метров в Урбан-Парке на ВДНГ в Киеве, или в любом другом месте онлайн.

Деньги собирают на 2 пикапа для 24 бригады имени Короля Даниила, ежедневно выполняющих боевые задачи на линии столкновения.

Цена: 500 грн
Где: ВДНГ
Когда: 29 июля 09:00

Благотворительный Кураж

На этот раз онлайн билет позволит сразу заходить на территорию Куража, но гарантировать отсутствие очередей организаторы полностью не могут. Барахолка будет размещена внутри павильона, проход между рядов будет шире, а значит - участников поменьше.

Вся прибыль будет передана на благотворительность, если оплачивать билеты картой Visa, то благотворительный взнос удвоится.

Цена: 250 грн
Где: Garage, улица Межигорская, 82
Когда: 29-30 июля с 12:00

Благотворительный турнир по настольным играм

На благотворительной настольной игре "Битва колод" будет турнир по настольным играм, маркет игр, фудкорт и уютная атмосфера в центре Киева. Победители получат дополнительные призы от устроителей.

Цена: донат от 150 грн. Для участия необходимо заполнить форму
Где: Sense Hub Kyiv, Ярославов Вал, 7
Когда: 29 июля с 12:00

Лесь Подервянский

Выступление культового представителя украинского художественного андеграунда Леся Подервянского. Острое, актуальное и всегда точное авторское слово, уникальный стиль и просто безграничный творческий потенциал известного украинца – именно то, что в это непростое время нужно каждому.

Он будет удивлять виртуозным владением живым и утонченным украинским матом. А еще – обязательно коснется самого болезненного: полномасштабной войны, развязанной в Украине россией.

Цена: от 500 грн
Где: Терраса "Д12"
Когда: 29 июля 18:00

Воскресенье

Pianoбой

В этот вечер Дмитрий Шуров планирует сыграть романтические песни и рок-н-ролл. Это один из немногих концертов Pianoбой в гражданской атмосфере, ведь 90% концертов Дмитрия Шурова с начала войны – это благотворительные выступления для военных, медиков и переселенцев.

Цена: от 450 грн
Где: Терраса "Д12"
Когда: 30 июля 18:00

Братья Гадюкины

Братья Гадюкины – живые легенды отечественного рок-н-ролла. В этот вечер они сыграют работы нового военного альбома «Йде нині война». Музыканты предлагают вместе покричать известные песни, а также изучить новых.

Цена: от 375 грн
Где: Docker Pub
Когда: 30 июля 18:00

Подпольный Стендап – Качура, Немонежина, Коротков и Неровный

В этот вечер на сцене Александр Качура, Света Немонежина, Евгений Коротков и Игорь Неровный.

Цена: 250-400 грн
Где: Underground StandUp Club, улица Золотоворотская, 15
Когда: 30 июля 18:30

Фото: Курени, karoonband, Хвыльовой, светоконцерт, Кураж, culturalforces, Pianoбой, Братья Гадюкины, Александр Качура

Опубликовано: 26 июля 2023
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