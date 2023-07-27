В Украине запустят издание об электронной музыке Mixmag

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Мария Иващук
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С 24 августа 2023 года в Украине запускают франшизу британского издания об электронной музыке Mixmag, сообщает Бабель.

Состав редакции пока не известен. Однако есть информация, что в украинском Mixmag планируют отказаться от должности главного редактора, ограничившись выпускным редактором, фриланс-авторами и медиа-менеджментом.

«Mixmag Украина будет распространять через свои новости, материалы, статьи и события месседжи глобальной семьи Mixmag», — говорит управляющий директор Wasted Talent Ник Стивенсон.

На страницы Mixmag Украина можно подписаться в Instagram и Facebook .

Журналу Mixmag в этом году исполняется 40 лет. Первый номер печатного журнала Mixmag вышел 1 февраля 1983 в Лондоне. На протяжении 80-х и 90-х он был главным медиа о британской электронной сцене. В 2017 году Mixmag приобрела лондонская компания Wasted Talent LTD.

В некоторых странах под брендом Mixmag проходят вечеринки, образовательные события, работают одноименные радио.

Опубликовано: 27 июля 2023
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