Отреставрированные «Тени забытых предков» покажут на Венецианском кинофестивале

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Ирина Маймур
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На Венецианском кинофестивале покажут отреставрированную ленту украино-армянского режиссера Сергея Параджанова «Тени забытых предков». Фильм был снят в 1964 году на киностудии имени Александра Довженко.

Об этом сообщил киновед, экс-глава «Довженко-Центра» Иван Козленко.

«Тени забытых предков» вошли в программу Venice Classics.

Показ был приурочен к 100-летию Сергея Параджанова. Впервые в истории украинскую киноклассику покажут в официальной ретроспективной программе кинофестиваля класса «А», отметил Козленко.

В Венеции можно будет увидеть отреставрированную картину 2012 года. По мнению Козленко, именно эта версия «сохранила аутентичную колористику и мягкость тона эталонной положительной копии сохраняющегося в Довженко-Центре фильма».

Фото: кадр из фильма «Тени забытых предков»

Опубликовано: 27 июля 2023
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