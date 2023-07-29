В Ирпене построят первый в Украине частный дом, напечатанный на 3D-принтере

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Валерия Гуржий
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В Ирпене построят первый частный дом в Украине, который будет напечатан на 3D-принтере украинского производства.

Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

Сейчас работы уже официально стартовали, после подписания меморандума городской совет предоставил технику для демонтажа и подготовил все для строительства. Уже скоро будут заливать фундамент и переходить в печать дома.

Печать основания дома будет продолжаться всего 5 суток. Это вместе с комнатой безопасности с усиленными бетонными стенами. А дальше – коммуникации, ремонт и благоустройство двора.

Строительство нового дома реализуется для семьи ирпинчанки Натальи. Многократные попадания в начале полномасштабного вторжения полностью разрушили дом, в котором жила женщина с мужем Ярославом и двумя дочерьми.

После освобождения Ирпеня Ярослав уехал на восток и отдал свою жизнь, защищая Украину под Бахмутом.

Фото: Александр Маркушин

Опубликовано: 29 июля 2023
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