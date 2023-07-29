Bogdan Zaiets, Dandy Jack: объявили лайнап фестиваля Brave! Factory

Фестиваль электронной музыки Brave! Factory состоится 26-27 августа на Лентакоткацкой фабрике почти после двухлетней паузы.
Мероприятие состоится на Нижнеюрковской, 31, там попытаются воспроизвести локации Токарь, Цемент, Топку, Гарден, Ангар и Депо.
Brave! Factory Festival – это фестиваль свободной музыки и искусства, построенный энтузиастами и фанатами своего дела на территории действующей фабрики. В 2022 году фестиваль не проводился из-за полномасштабного вторжения России.
Фото: Brave! Factory