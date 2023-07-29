Bogdan Zaiets, Dandy Jack: объявили лайнап фестиваля Brave! Factory

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Валерия Гуржий
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Фестиваль электронной музыки Brave! Factory состоится 26-27 августа на Лентакоткацкой фабрике почти после двухлетней паузы.

Первые имена лайапа фестиваля:

  • Anthea
  • Bambu
  • Bogdan Zaiets
  • Borys
  • Dandy Jack
  • Jane
  • Kangding Ray
  • Klim Beats
  • LSTN
  • Ponura
  • Roman K
  • SI Process
  • VH 10
  • Князь Владимир

Мероприятие состоится на Нижнеюрковской, 31, там попытаются воспроизвести локации Токарь, Цемент, Топку, Гарден, Ангар и Депо.

Brave! Factory Festival – это фестиваль свободной музыки и искусства, построенный энтузиастами и фанатами своего дела на территории действующей фабрики. В 2022 году фестиваль не проводился из-за полномасштабного вторжения России.

Фото: Brave! Factory

Опубликовано: 29 июля 2023
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