Bogdan Zaiets, Dandy Jack: объявили лайнап фестиваля Brave! Factory

Фестиваль электронной музыки Brave! Factory состоится 26-27 августа на Лентакоткацкой фабрике почти после двухлетней паузы.

Первые имена лайапа фестиваля:

Anthea

Bambu

Bogdan Zaiets

Borys

Dandy Jack

Jane

Kangding Ray

Klim Beats

LSTN

Ponura

Roman K

SI Process

VH 10

Князь Владимир

Мероприятие состоится на Нижнеюрковской, 31, там попытаются воспроизвести локации Токарь, Цемент, Топку, Гарден, Ангар и Депо.

Brave! Factory Festival – это фестиваль свободной музыки и искусства, построенный энтузиастами и фанатами своего дела на территории действующей фабрики. В 2022 году фестиваль не проводился из-за полномасштабного вторжения России.

Фото: Brave! Factory