Вalbek Bureau разработало концепцию временного жилья для ВПЛ в Луцке - визуализации

Вalbek Bureau разработало концепцию временного жилья для внутренне перемещенных украинцев в рамках проекта RE:Ukraine Housing Lutsk .

Проект расположен в селе Жидичин, в окрестностях города Луцк. Участок расположен на берегу реки с отличным пейзажем и доступом к воде.

Домики рассчитаны на 142 человека, а общая площадь участка составляет 6 га.

Целью проекта является сделать Луцк безопасным комфортным местом для переселенцев из Украины, чтобы они могли построить новую жизнь. А также обеспечить украинских специалистов достойным временным жильем и интегрировать их в местное сообщество, чтобы они могли сделать Луцк своим новым домом.

Фото: RE: Ukraine Housing Lutsk