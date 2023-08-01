"Американская история ужасов" с Ким Кардашьян и "Убийства в одном здании" с Мерил Стрип: 10 сериалов августа

В августе готовимся к возвращению любимых сериалов и наслаждаться новым сезоном "Убийств в одном здании" с Мерил Стрип и "Американской истории ужасов" с Ким Кардашьян. А также новинками, которые подготовивили стриминги.

Детальнее – в подборке БЖ.

Американская история ужасов

Дата выхода: 1 августа

В ролях: Джессика Лэнг, Эмма Робертс, Ким Кардашьян, Кара Делевинь

12 сезон

Ужасные истории телевидения возвращаются с новым 12-м сезоном. Деталей о сюжете пока нет, но все традиционные элементы сохранятся: страх, кровь и сногсшибательные истории героев, которых сыграют звездные актеры. 12 сезон со своим особым, отличным сюжетом, станет предпоследним в антологии Райана Мерфи.

Псы резервации

Дата выхода: 2 августа

В ролях: Д'Фарао Вун-А-Тай, Лэйн Фактор, Паулина Алексис, Девери Джейкобс

3 сезон

Подростковая драма разворачивается вокруг четырех молодых коренных американцев. Они живут в районе, который принято называть "гетто", но каждый из них мечтает попасть в большой город. Но для этого нужны деньги, а вот как и где их найти? Герои считают, что лучший выход – это, например, ограбить магазин. Кстати, над сценарием сериала работал Тайка Вайтити, а значит – будет смешно.

Затерянные цветы Элис Гарт

Дата выхода: 4 августа

В ролях: Сигурни Уивер, Алисия Дебнам-Кери, Алила Браун, Ашер Кедди

1 сезон

Сюжет сериала основан на романе австралийской писательницы Холли Рингленде. Когда Элис Гарт было девять лет, она потеряла родителей в пожаре. Опеку над маленькой девочкой берет ее бабушка, живущая на ферме. Здесь девочка встретится с тайнами прошлого своей семьи, которых она не ожидала.

Убийства в одном здании

Дата выхода: 8 августа

В ролях: Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес, Тина Фэй, Мерил Стрип

3 сезон

Многоэтажку на Верхнем Вест-Сайде снова увлекают безумные расследования таинственных убийств. Трое соседей, Чарльз-Гейден Сэвидж, Оливер Патнэм и Мейбл Мора, пытаются выяснить, что же произошло на этот раз, и параллельно ведут свой популярный подкаст о преступлениях. К актерскому касту в новом сериале сериала присоединится Мэрил Стрип.

Таблетка от боли

Дата выхода: 10 августа

В ролях: Узо Адуба, Мэттью Бродерик, Вест Духовны, Дина Шихаби, Тейлор Китч

1 сезон

Сюжет сериала рассказывает об эпидемии опиоидов в Америке, которая началась еще в 1990-е годы, когда на рынке появился препарат оксикодон. Его жертвами стали миллионы людей. Сериал основан на книге "Убийца боли: Империя обмана и происхождение американской опиоидной эпидемии" Барри Мейера и статьи Патрика Раддена Кифа "Семья, которая построила империю боли" в журнале The New Yorker и покажет расследование деятельности фармацевтической компании, приведшей к опиоидной эпидемии.

Миллиарды

Дата выхода: 11 августа

В ролях: Пол Джаматти, Кори Стол, Мэгги Сифф, Азия Кейт Диллон, Дэниел Брейкер, Дэмиен Льюис

7 сезон

Новый и последний сезон "Миллиардов" продолжит показывать зрителям закулисье финансового мира США. История построена вокруг конфликта между миллиардером Бобби Аксельродом, главой фонда Axe Capital, и прокурором Южного округа Нью-Йорка Чаком Роадсом. Узнав о теневой деятельности фонда, Чак начал расследование.

Депп против Херд

Дата выхода: 16 августа

В ролях: Джонни Депп, Эмбер Херд

1 сезон

Документальный трехсерийный фильм расскажет о скандальном разводе и судебных "разборках" между актером Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд. История построена на кадрах из зала суда, комментариях участников и свидетелей. Но главное сериал исследует феномен, в который превратилось судебное заседание, за которым наблюдал весь мир в TikTok.

Репетиция

Дата выхода: 18 августа

В ролях: Нейтан Филдер

2 сезон

Документально-комедийный сериал построен по принципу репетиции. Главный герой предлагает обычным людям попытаться воспроизвести важные события их жизни. Как и в предыдущем сезоне, "Репетиция" продолжает исследовать, на что способен один человек, чтобы уменьшить неопределенность повседневной жизни.

Асока

Дата выхода: 23 августа

В ролях: Розарио Доусон, Наташа Лю Бордиццо, Уэс Четхэм, Хайден Кристенсен, Мэри Элизабет Уинстед

1 сезон

Долгожданный минисериал Джона Фавро – это часть вселенной "Звездных войн". Главная героиня – джедайка Асока Тано, которая пытается справиться со своей жизнью после трагических потерь и найти внутренние силы для преодоления трудностей в мире после апокалипсиса.

Убийство на краю света

Дата выхода: 29 августа

В ролях: Эмма Коррин, Клайв Оуэн, Харрис Дикинсон, Алиси Брага, Брит Марлинг

1 сезон

По приглашению миллиардера-одиночки 12 человек собираются на ретрит в отдаленном месте. Среди гостей – молодая детектив-любитель Дарби Харт. Ей предстоит применить все свои знания и навыки, когда одного из гостей находят мертвым.