В "Киеврекламе" показали, как будут выглядеть вывески по новым правилам

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Валерия Гуржий
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В "Киеврекламе" наглядный пример возможных изменений в Порядок размещения вывесок в Киеве.

Изменения в правила предусматривают установку требований к расстоянию между конструкциями для одного владельца. Это поможет избежать перенасыщения вывесками фасадов построек.

Ранее такие ограничения не были предусмотрены, что давало возможность владельцам размещать несколько конструкций площадью до 3 м², расположенных рядом друг с другом. Это могло повлечь за собой почти полное перекрытие вывесками значительной части фасада.

Кроме того, изменениями предусмотрено требование к типу вывесок в окнах, витринах и на прозрачной части входной двери. Так, по новым правилам, конструкцию на плоскости окна возможно будет разместить исключительно в форме отдельных объемно-пространственных букв.

Фото: КП "Киевреклама"

Опубликовано: 30 июля 2023
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