Гостомель, Коцюбинское, Макаров: какие поселки Киевщины могут стать городами

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Валерия Гуржий
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В Украине ликвидирован статус поселка городского типа. Остались три категории населенных пунктов: города, селения и села. Согласно новому закону, в Киевской области может появиться минимум 8 новых городов.

Соответствующий закон №8263 "О десоветизации порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства" приняла Верховная Рада 28 июля.

Согласно документу, город должен иметь не менее 10 тысяч населения.
Поселком считается населенный пункт с преимущественно усадебной застройкой, общей численностью жителей не менее 5 тысяч. Село - населенный пункт с усадебной застройкой, общей численностью жителей менее 5 тысяч.

Так, согласно новому закону в Киевской области ряд поселков городского типа могут стать городами:

  • Макаров
  • Рокитное
  • Иванков
  • Бородянка
  • Барышевка
  • Гостомель
  • Коцюбинское
  • Большая Дымерка

Фото: Недвижимые.ua

Опубликовано: 31 июля 2023
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