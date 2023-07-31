Гостомель, Коцюбинское, Макаров: какие поселки Киевщины могут стать городами

В Украине ликвидирован статус поселка городского типа. Остались три категории населенных пунктов: города, селения и села. Согласно новому закону, в Киевской области может появиться минимум 8 новых городов.

Соответствующий закон №8263 "О десоветизации порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства" приняла Верховная Рада 28 июля.

Согласно документу, город должен иметь не менее 10 тысяч населения.

Поселком считается населенный пункт с преимущественно усадебной застройкой, общей численностью жителей не менее 5 тысяч. Село - населенный пункт с усадебной застройкой, общей численностью жителей менее 5 тысяч.

Так, согласно новому закону в Киевской области ряд поселков городского типа могут стать городами:

Макаров

Рокитное

Иванков

Бородянка

Барышевка

Гостомель

Коцюбинское

Большая Дымерка

Фото: Недвижимые.ua