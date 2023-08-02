Куда пойти в Киеве 4-6 августа: выступления Скай и Bahroma, лютая распродажа и книжный пикник

В течение 4-6 августа в Киеве пройдут разнообразные события, среди которых: выступление группы Скай в Куренях и Bahroma в арт-пространстве Uyava, книжный пикник в Арт-заводе Платформа, благотворительная лютая распродажа, виниловая ярмарка и спектакль Царь Эдип в Театре на Подоле.

Собрали 12 событий в эти выходные, которые стоит посетить.

Пятница

В этот вечер выступят Анна Кочегура, Лана Чубаха, Екатерина Федоркова, Мария Латария, Марина Фищук.

Цена: от 250 грн

Где: Underground StandUp Club, улица Золотоворотская, 15

Когда: 4 августа 18:30

Пьеса является одним из первых детективов в истории. Поскольку двигатель сюжета главный герой, который как ответственный правитель, должен избавить свое государство от напасти – найти и наказать убийцу.

Эдип – самовольный изгнанник, он покинул царство отца своего, чтобы уберечься от страшного пророчества, что убьет он отца своего и женится на матерь своей.

Цена: от 250 грн

Где: Театр на Подоле, Андреевский спуск, 20 А,Б

Когда: 4 августа 18:00

Суббота

Вас ждут мужская и женская одежда, аксессуары, обувь, бижутерия, товары для дома и еще 1000 мелочей, которые вам точно нужны. Что-то новое, что-то подержанное, но все в отличном состоянии и что-то даже бесплатно.

Цена: вход свободный

Где: Hill Bar, улица Лютеранская, 6

Когда: 5-6 августа с 11:00

5 августа состоится ярмарка виниловых пластинок. Благотворительная цель мероприятия – сбор средств для приютов для животных Cats On Mars.

Цена: вход свободный

Где: БТД (Бар Твоих Друзей)

Когда: 5 августа с 12:00

На локации будет ярмарка, где можно будет выбрать книги разных жанров и тематик, включая художественную, бизнес-литературу, детские книги, поэзию, мемуары и другие.

Будет уютная BBQ зона и фуд-корты, где вы можете насладиться разнообразной едой и свежим воздухом. Еще будет камерная сцена, кинотеатр под открытым небом, любимые мастер-классы, нумерологов и астрологов, большая детская зона, которую так полюбили маленькие посетители.

Также можно присоединиться к помощи в зоне благотворительности или принять участие в аукционах и мастер-классах от общественных и благотворительных организаций.

Цена: 200 грн

Где: Арт-завод Платформа

Когда: 5-6 августа с 12:00

Финальная "Хованка" состоится в Keller 5 августа. Лайнап: Binary Energy, Manitu, Taqaddam, RB4K, Игорь Zadorozhnyi, TRNGLM, Dj Did3000, Yureeq, Dub.in.Sky, eazee, Aerobiica.

Цена: от 400 грн

Где: Keller, улица Кирилловская, 71

Когда: 5 августа с 15:00

В эти выходные в Closer будут проходить вечеринки. В субботу выступят: XDB, Recid, Igor Glushko. В воскресенье – Shyvkin, Sergen Makaren, Kava.

Цена: от 250 грн

Где: Closer, улица Нижнеюрковская, 31

Когда: 5-6 августа с 16:00

Очаровательная любовная лирика украинских писателей в исполнении народной артистки Украины Анжелики Гирич и актера театра и кино Андрея Волошина очарует вас. Магия звуков фортепиано и бокал вина создадут атмосферу в этот вечер и вы погрузитесь в мир поэзии и эмоций.

Цена: вход свободный

Где: Театр "Сузір'я", Ярославов Вал, 14 б.

Когда: 5 августа 18:00

Воскресенье

6 августа пройдут выступления Bahroma, Renie Cares и Ingret в пространстве Uyava. Также поддержит выступление киевский Electronic music DJ&producer.

Цена: 400 грн

Где: ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1

Когда: 6 августа 17:00

Во дворике Squat выступит Merry Mary - акустика и джаз с виртуозной скрипкой. Все донаты отправят на срочный сбор раненому бойцу механизированной роты.

Цена: донат

Где: Squat, улица Терещенковская 17б

Когда: 6 августа 17:00

Перед группой Скай выступит Enleo – молодой представитель украинского шоу-биза, известный как Никита Леонтьев. Этот концерт благотворительный, ведь на нем собирают на дрон DJI Mavic 3 для Добровольческого Чеченского батальона имени Шейха Мансура.

Цена: от 300 грн

Где: Курени, Парковая дорога, 4

Когда: 6 августа 19:00

На крыше Gulliver будут звучать саундтреки из любимых фильмов. Оркестр будет исполнять музыку из известных кинолент (Индиана Джонс, Амели, Шерлок Голмс, Интерстеллар и многие другие).

Часть средств от продажи билетов отправится фонду Helper, который сейчас занимается помощью пострадавшим в результате трагедии в Херсонской области. Кроме того, на мероприятии будет проходить благотворительный аукцион, к которому могут приобщиться зрители.

Цена: от 300 грн

Где: Gulliver

Когда: 6 августа 19:30

Фото: Подпольный стендап, Театр на Подоле, Лютая распродажа, Unsplash\Ян Копржива, Unsplash\Thought Catalog, Keller, Unsplash\ Brandi Redd, Bahroma, Скай