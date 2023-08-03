Фильм "20 дней в Мариуполе" выйдет в прокат

Фильм "20 дней в Мариуполе" лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова 31 августа выйдет в украинских кинотеатрах.

Лента изображает осаду города с самого нападения российских войск утром 24 февраля 2022 года.

Фильм создали члены команды Associated Press, ставшие последними международными журналистами в окруженном Мариуполе. Они продолжили работу в осаде и зафиксировали кадры, которые позже стали определяющими образами войны: массовые захоронения, разбомбленный роддом и другие российские преступления.



«20 дней в Мариуполе» – режиссерский дебют военного корреспондента, фотографа и видеографа Мстислава Чернова. Также в создании картины были привлечены фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко. За работу в осажденном Мариуполе они получили Пулитцеровскую премию.

Мстислав Чернов