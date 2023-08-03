Фильм "20 дней в Мариуполе" выйдет в прокат

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Мария Иващук
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Фильм "20 дней в Мариуполе" лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова 31 августа выйдет в украинских кинотеатрах.

Лента изображает осаду города с самого нападения российских войск утром 24 февраля 2022 года.

Фильм создали члены команды Associated Press, ставшие последними международными журналистами в окруженном Мариуполе. Они продолжили работу в осаде и зафиксировали кадры, которые позже стали определяющими образами войны: массовые захоронения, разбомбленный роддом и другие российские преступления.

«20 дней в Мариуполе» – режиссерский дебют военного корреспондента, фотографа и видеографа Мстислава Чернова. Также в создании картины были привлечены фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко. За работу в осажденном Мариуполе они получили Пулитцеровскую премию.

Мстислав Чернов

Впервые картина вышла в свет на «Санденсе» — одном из главных фестивалей независимого кино в США. Лента получила приз зрительских симпатий.

Украинская премьера состоялась на фестивале Docudays UA, где «20 дней в Мариуполе» стал Лучшим фильмом Национального конкурса, а также обладателем Приза зрительских симпатий.

Также картина получила награды Международного кинофестиваля в Кливленде (США), DocAviv (Израиль), Sheffield DocFest (Великобритания), DocEdge (Новая Зеландия), Премий Cinema for Peace (Германия) и Royal Television Society (Великобритания).

Los Angeles Times отметили, что картина "приковывает внимание", The Hollywood Reporter сравнили ее с "ударом под дых", а Harper's Bazaar написали , что "посмотреть фильм Чернова - человеческий долг каждого".

Опубликовано: 03 августа 2023
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