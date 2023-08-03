«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда из Киева во Львов на август из-за большого спроса

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Мария Иващук
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«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда из Киева во Львов из-за большого спроса пассажиров на поездки на запад Украины, сообщает перевозчик.

Дополнительный поезд № 191/192 Киев-Львов будет отправляться из Киева 4, 5, 6, 11, 12 и 13 августа в 07:05 и прибывать во Львов в 14:49. В обратном направлении поезд будет отправляться в те же даты в 14:37 и прибывать в Киев в 22:05.

Еще один дополнительный поезд № 163/164 сообщением Киев - Львов отправляется из Киева 11, 12 и 13 августа в 06:28 и прибывает во Львов в 13:58. Обратно будет отправляться в те же даты в 14.50 и прибывать в Киев в 22.27.

Рейсы будут выполняться фирменными вагонами с кондиционированием.

Опубликовано: 03 августа 2023
Укрзалізниця
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