UAnimals создали платформу донорства крови для животных

43
Мария Иващук
share share

Зоозащитная организация Uanimals запустила платформу донорства крови для животных.

Ею смогут воспользоваться те, кто нуждается в переливании крови для своего животного, а также кто готов приобщить свое животное к донорству.

“Мы решили запустить платформу донорства, потому что знаем, что иногда переливание крови – единственный шанс спасти жизнь животного. Переливание бывает необходимо после травм, отравлений, инфекционных болезней”, — говорят в команде зоозащитной организации.

На платформе будет только поиск контактов доноров и реципиентов. Дальнейшее общение и все медицинские процедуры, относящиеся к донорству, люди будут организовывать самостоятельно.

Оставить заявку до 1 сентября могут только владельцы потенциальных животных-доноров. После этого команда начнет принимать заявки от ищущих доноров.

На сайте платформы есть вся необходимая информация о том, какие животные могут стать донорами и какие обследования следует провести.

Опубликовано: 04 августа 2023
UAnimals
share share
На Позняках были демонтированы 325 незаконных рекламных вывесок: фото до и после На Позняках были демонтированы 325 незаконных рекламных вывесок: фото до и после Труханов-остров-1 и Лес орхидей: В КГГА поддержали создание четырех заказников Труханов-остров-1 и Лес орхидей: В КГГА поддержали создание четырех заказников Смотрите, какой проект скульптуры вместо «Родины-матери» предлагают львовские архитекторы Смотрите, какой проект скульптуры вместо «Родины-матери» предлагают львовские архитекторы Караси, улитки и раки: Во Львове открыли ресторан-рынок «Річка» Караси, улитки и раки: Во Львове открыли ресторан-рынок «Річка» В Киевской области начали отстраивать 13 многоэтажек: фото В Киевской области начали отстраивать 13 многоэтажек: фото Возле Контрактовой площади заработал бильярдный бар «Кий» от владельцев HVLV и BGRN Возле Контрактовой площади заработал бильярдный бар «Кий» от владельцев HVLV и BGRN В Оболонском районе возле трамвайных путей установили бетонные клумбы, чтобы перекрыть заезд автомобилей В Оболонском районе возле трамвайных путей установили бетонные клумбы, чтобы перекрыть заезд автомобилей Планы на вечер: Салат с арбузом, сериал с Джудом Лоу и белое вино из Гаскони Планы на вечер: Салат с арбузом, сериал с Джудом Лоу и белое вино из Гаскони
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.