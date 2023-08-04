UAnimals создали платформу донорства крови для животных

Зоозащитная организация Uanimals запустила платформу донорства крови для животных.

Ею смогут воспользоваться те, кто нуждается в переливании крови для своего животного, а также кто готов приобщить свое животное к донорству.

“Мы решили запустить платформу донорства, потому что знаем, что иногда переливание крови – единственный шанс спасти жизнь животного. Переливание бывает необходимо после травм, отравлений, инфекционных болезней”, — говорят в команде зоозащитной организации.

На платформе будет только поиск контактов доноров и реципиентов. Дальнейшее общение и все медицинские процедуры, относящиеся к донорству, люди будут организовывать самостоятельно.

Оставить заявку до 1 сентября могут только владельцы потенциальных животных-доноров. После этого команда начнет принимать заявки от ищущих доноров.