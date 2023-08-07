В Киеве построят первый в Украине Дом Рональда МакДональда

506
Валерия Гуржий
share share

Первый Дом Рональда МакДональда в Украине будет построен в Киеве на территории крупнейшей детской больницы в Украине "Охматдет".

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Именно в этом медучреждении ежегодно проходят лечение до 20 тыс. детей со всей страны и осуществляется около 10 тыс. операций.

Планируется реконструкция с увеличением площади здания, которое сейчас не используется в лечебном процессе до 3500 кв. м и создание 50 комнат, где семьи детей, проходящих лечение в больнице, будут находиться безвозмездно.

"Для детей, которые лечатся от тяжелых болезней, очень важно, чтобы близкие были рядом. Если лечение проходит вдали от дома, это дополнительная нагрузка для семьи", - сказал министр Виктор Ляшко.

Проект Фонд Дом Рональда МакДональда дает возможность семье бесплатно проживать рядом во время пребывания ребенка в медицинском учреждении.

Фонд Ronald McDonald House Charities (RMHC) — благотворительная организация, деятельность которой направлена на создание домов и комнат для семей тяжело больных детей, находящихся на лечении вдали от родного дома, чтобы они могли быть рядом.

Фото: МОЗ

Опубликовано: 07 августа 2023
share share
В Киеве тестировали безналичную оплату в маршрутке № 444. Сколько заработал перевозчик В Киеве тестировали безналичную оплату в маршрутке № 444. Сколько заработал перевозчик Вокруг света в поисках Киева: Украинки, выехавшие за границу, сравнивают столицу с другими городами мира Вокруг света в поисках Киева: Украинки, выехавшие за границу, сравнивают столицу с другими городами мира Киевляне просят выделить отдельный вагон в метро под велосипеды Киевляне просят выделить отдельный вагон в метро под велосипеды На Родине-матери установили трезубец На Родине-матери установили трезубец Гостиный двор официально стал памятником архитектуры национального значения Гостиный двор официально стал памятником архитектуры национального значения Полиция открыла производство из-за пожара в доме XIX века на Подоле, имеющем охранный статус Полиция открыла производство из-за пожара в доме XIX века на Подоле, имеющем охранный статус Трезубец на "Родине-матери" будет больше советского герба: работы по его поднятию уже начались Трезубец на "Родине-матери" будет больше советского герба: работы по его поднятию уже начались Spiv Brativ и Tarabarova: на ВДНГ состоится благотворительная ярмарка Spiv Brativ и Tarabarova: на ВДНГ состоится благотворительная ярмарка
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.