В Киеве построят первый в Украине Дом Рональда МакДональда

Первый Дом Рональда МакДональда в Украине будет построен в Киеве на территории крупнейшей детской больницы в Украине "Охматдет".

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Именно в этом медучреждении ежегодно проходят лечение до 20 тыс. детей со всей страны и осуществляется около 10 тыс. операций.

Планируется реконструкция с увеличением площади здания, которое сейчас не используется в лечебном процессе до 3500 кв. м и создание 50 комнат, где семьи детей, проходящих лечение в больнице, будут находиться безвозмездно.

"Для детей, которые лечатся от тяжелых болезней, очень важно, чтобы близкие были рядом. Если лечение проходит вдали от дома, это дополнительная нагрузка для семьи", - сказал министр Виктор Ляшко.

Проект Фонд Дом Рональда МакДональда дает возможность семье бесплатно проживать рядом во время пребывания ребенка в медицинском учреждении.

Фонд Ronald McDonald House Charities (RMHC) — благотворительная организация, деятельность которой направлена на создание домов и комнат для семей тяжело больных детей, находящихся на лечении вдали от родного дома, чтобы они могли быть рядом.

Фото: МОЗ