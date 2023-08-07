Из Киева, Днепра, Изюма и Харькова: «Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда во Львов

«Укрзалізниця» объявила о дополнительных поездах из Киева, Днепра, Изюма и Харькова во Львов в период пиковых сезонных перевозок.

Об этом сообщили в телеграмм-канале перевозчика.

Поезд № 191/192 Киев-Львов будет отправляться из Киева 17-20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа в 07:05 и приезжать во Львов в 17:03. В обратном направлении из Львова поезд будет отправляться 17-20, 22, 26-31 августа в 13:15 и прибывать в Киев в 22:05.

Поезд № 111/63 — 64/112 Изюм, Харьков - Львов будет выезжать 16, 18, 20, 25, 27 и 30 августа из Изюма в 18:22, Харькова в 22:43 и прибывать во Львов в 13:40.

В обратном направлении, из Львова, 17 и 19 августа поезд будет отправляться в 14:50 и прибывать в Харьков в 5:46 и в Изюм в 12:00. В другие даты - 21, 26, 28 и 31 августа поезд будет отправляться из Львова в 15:48 и прибывать в Харьков в 5:46 и в Изюм в 12:00.

Поезд №79/80 Днепр — Львов (через Киев) будет отправляться из Днепра 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31 августа в 22:15 и прибывать во Львов в 13:40. В обратном направлении из Львова поезд будет отправляться 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 августа и 1 сентября в 15:48 и прибывать в Днепр в 06:49.

Билеты на поезда можно купить в приложении «Укрзализныци», в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Фото: «Укрзалізниця»