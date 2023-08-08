На третьем летнем «Кураже» будут собирать на безбарьерность кинотеатра «Жовтень»

Благотворительную барахолку «Кураж» проведут в третий раз. Заключительное мероприятие этого сезона состоится 2 и 3 сентября на локации Garage.

Об этом сообщила основательница проекта Алена Гудкова.

Во время барахолки будут собирать 1,5 млн гривен на безбарьерность кинотеатра «Жовтень».

«Почему не на военных в этот раз? Потому что они возвращаются, возвращаются очень часто с инвалидностью и хочется показать пример того, как бизнесы, государственные и коммерческие должны становиться доступными уже вчера для всех людей Украины, проявляя уважение к равенству всех и каждого», — пояснила Гудкова.

Как сообщила команду «Куража» изданию The Village Украина, собранные средства пойдут на то, чтобы сделать безбарьерный вход в кинотеатр, дополнительно оснастить пандус, обустроить доступный туалет на первом этаже и сменить стойки кассы, где продают вкусности.

Кроме того, на сайт кинотеатра добавят навигацию и онлайн инструменты, чтобы гости с инвалидностью могли воспользоваться во время сеанса доступными сиденьями. Финальный перечень работ и смету команда барахолки должна быть обнародована на платформе dobro.ua.

Стоимость билетов на месте и онлайн стоит 250 гривен. Купить билеты и зарегистрироваться на барахолки можно по ссылке.

Вход на мероприятие бесплатный для военных, людей с инвалидностью, беременных женщин, детей до 12 лет и пожилых людей.

Фото: «Кураж»