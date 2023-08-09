Куда пойти в Киеве 11-13 августа: концерт ТНМК, маркет скидок Все. Свои и День молодежи на ВДНГ

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Валерия Гуржий
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В течение 11-13 августа в Киеве пройдут разнообразные события, среди которых: вечеринки в Куренях, артпространстве Uyava и Келлере, третий Стадион Культуры, ярмарки в Broen и КультМотиве и маркет Все. Свои.

Собрали 14 событий на этих выходных, которые стоит посетить.

Пятница

Три дня вечеринок в Куренях

В пятницу 11 августа будет выступать гость из США – Joel, а также Lutique, Danny Boy&Daari. В субботу, 12 августа на сцену выйдут Wareika – талантливые немецкие музыканты, Jacob Seidensticker и Haik, а благотворительное мероприятие раскатает Aidentique. В воскресенье, 13 августа, выступит певица Kola.

Цена: 11 августа вход свободный, 12 августа – 300 грн., 13 августа – 800 грн.
Где: Курени, Парковая дорога, 4
Когда: 11-13 августа с 16:00

Открытие выставки "Украинский коллаж"

Открытие выставки "Украинский коллаж", на которой будут представлены коллажные работы нескольких поколений украинских художников. Представленные в экспозиции произведения дадут возможность проследить развитие украинского коллажа на протяжении столетия и поразят своим разнообразием.

Цена: 11 августа вход свободный, другие дни от 100 до 200 грн
Где: Национальный музей "Киевская картинная галерея"
Когда: 11 августа 17:00, 12 августа – 6 сентября с 11:00

Lely 45, Jenia Tarsol и «Песики Фест» в артпространстве Uyava

11 августа будет выступать украинская певица Lely 45. Билеты по 550 грн. 12 августа в Киев приедет основатель лейбла Blue Shadow, талантливый израильский DJ и продюсер Jenia Tarsol. Билеты по 400 грн. 13 августа на локации проведут семейный фестиваль "Песики Фест". Билеты от 150 до 250 грн.

Цена: 150-550 грн
Где: ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1
Когда: 11 августа с 19:00, 12 августа с 15:00, 13 августа с 12:00

Подпольный Стендап – Загайкевич, Чирков, Кириленко, Трандафилов

В этот вечер выступят: Свят Загайкевич, Сергей Чирков, Вадим Кириленко, Никита Трандафилов.

Цена: 250-400 грн
Где: Underground StandUp Club, улица Золотоворотская, 15
Когда: 11 августа 18:30

Суббота

Маркет скидок Все.Свои

Маркет Все. Свои скидки на одежду, обувь и аксессуары от украинских производителей. На сейле вы можете приобрести вещи из весенних и летних коллекций со скидками от 10% до 50%. Платья и юбки, костюмы разных материалов и фасонов, брюки и шорты, футболки и свитшоты, сумочки и обувь.

Цена: вход свободный
Где: улица Десятинная, 12
Когда: 12-13 августа с 10:00

Тринити фестиваль

Состоится Тринити фестиваль с двумя йога-практиками, маркетом, поп-апом и баром. А вечером гостей ожидает вечеринка с мощным лайн-апом.

Цена: от 250-300 грн
Где: клуб Arsenal XXII, улица Князей Острожских, 2
Когда: 12 августа с 12:00

Броэнская ярмарка

На броенской ярмарке будут: винили, растения, свечи, цветочные букеты, апсайкл посуда, украшения, книги, апсайкл корсеты, футболки, синабоны, сухофрукты, стенд с вещами, портрет за донат и стритфуд.

Цена: вход свободный
Где: Большая Житомирская, 20
Когда: 12 августа с 14:00

Вечеринка в Keller

На вечеринке выступят: Hermeth, Poly Chain, Alex Savage, Oleg Patselya, Cantrust, Pledov b2b Jane, hd Hameleon, NaN C.

Цена: 600 грн
Где: Келлер, Кирилловская, 71
Когда: 12 августа с 14:00

Третий стадион культуры

12-13 августа состоится третий "Стадион Культуры". В течение этих дней на сцене выступят:

  • 12 августа - ТНМК, Thekomakoma, The Pamphlets, Roxolana, Seba Korecky
  • 13 августа – Палиндром, Дарья Коломиец, Teleport, lowcost49, Kutovyi

Лекторы фестиваля: Максим Нагорняк (Bezodnya Music), Мария Дячук, Инна Чечевица, Михаил Думнич, Виталий Юрасов, Петр Батанов.

Цена: от 250 грн
Где: Ледовый стадион, проспект Академика Глушкова, 9
Когда: 12-13 августа с 14:00

"Приворотное зелье" в Театре на Подоле

Два работника компетентных органов получают задачу поставить потустороннее на службу государству. А почему нет? Остальные же психотехники давно уже работают на пользу службам. Ну а когда речь идет о тонких материях – любви, страсти, похоти – человек превращается в послушную куклу. Так что любовная магия, может, и должна занять свое место в арсенале спецслужб.

Цена: 250-700 грн
Где: Театр на Подоле, Андреевский спуск, 20 А,Б
Когда: 12 августа 16:00

Saint Code

В Osocor Residence выступит новый киевский электронный дуэт Saint Code. Проект создан двумя музыкантами с безусловно богатой историей за плечами и известными под псевдонимами Zeus и Lecter.

Цена: 400 грн
Где: Osocor Residence
Когда: 12 августа 19:00

Празднование Международного дня молодежи на ВДНГ

«Поляна ВДНГ и Сад Гамаков» приглашают на празднование Международного дня молодежи! В этот день объединят две музыкальные стихии популярной музыки 90-х и современной электронной!

На праздновании будет: дневной пикник, игра в фрисбе, открытый диджей-пульт, за которым последуют различные диджеи, интерактив с ведущим и благотворительный аукцион.

Цена: вход свободный
Где: ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1
Когда: 12 августа 12:00

Воскресенье

Благотворительный маркет в КультМотиве

Состоится благотворительный маркет в поддержку убежища Adopt don`t stop. На маркете будет много интересных брендов, книжная барахолка, фотосессии, музыкальная и лекционная программа. Также свой диджей-сет сыграет machine funk-исполнитель Mykhai lo. А в конце вечера организаторы обещают розыгрыши призов.

Цена: вход свободный
Где: КультМотив, ул. Набережно-Крещатицкая, 31/36
Когда: 13 августа с 12:00

Pop-up украинских дизайнеров в ресторане «Прага»

В ресторане "Прага" состоится рop-up многих украинских дизайнеров, на котором будут представлены: брендовая одежда, украшения, обувь, сумки и шляпы.

Цена: вход свободный
Где: ресторан "Прага", улица Академика Глушкова, 1
Когда: 13 августа с 12:00

Фото: Lutique, Lely 45, Свят Загайкевич, Все Свои, Bloop bools, ТНМК, Театр на Подоле, ресторан Прага, Saint Code

Опубликовано: 09 августа 2023
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