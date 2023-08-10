Музей войны уберет все имперские и советские символы на территории комплекса

После замены герба на Родине-матери Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне демонтирует и другие имперские и советские символы на территории комплекса.

Об этом сообщили на фейсбук-странице музея.

В ближайшее время в музее изменят название заведения и монумента, обновят структуры и откроют новые экспозиционные площади.

Затем планируют убрать все символы, которые транслируют имперские нарративы, и превратить комплекс в музей украинской памяти и победы.

«Воплощение масштабных планов требует много времени и больших средств», — отметили в Музее войны.

К воплощению задуманного планируют привлечь больше меценатов.

Фото: Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне; Дмитрий Ларин/УП