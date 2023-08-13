Осенью обмелевшее озеро Синее на Виноградаре расчистят и наполнят водой

Обмелевшее озеро Синее на Виноградаре планируют расчистить на глубину 5 метров, восстановить его гидрологический режим через открытие подземных источников и наполнить водой естественным путем.

Об этом сообщил начальник департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата Александр Возный.

Работы по спасению озера были запланированы еще на прошлый год, однако полномасштабное вторжение внесло свои коррективы. Впоследствии коммунальное предприятие по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева «Плесо» объявит тендер по расчистке и благоустройству озера Синее.

Планируется, что в середине сентября могут начаться работы по реализации проекта. В этом году сделают акцент на расчистке южной и северной частей озера общей площадью 42 гектара на глубину до 5 метров, на укреплении части береговой линии в некоторых местах габионами, чтобы в воду не сползала почва и расчистка двух проливов и их укрепление.

Сейчас основная цель – наполнить озеро водой. В следующем году перейдут к благоустройству, предусматривающему большой пляж и комфортный парк с вело- и беговыми дорожками с соблюдением всех инклюзивных требований.

Фото: Юрий Андреев