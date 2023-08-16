«Укрзалізниця» продолжила курсирование «горных шаттлов» до конца лета

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Ирина Маймур
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«Укрзалізниця» продолжила курсирование «горных шаттлов» из Львова в Рахов до конца лета.

Об этом сообщили в компании.

Поезд № 815/816 Львов — Рахов отправляется из Львова с 21 по 30 августа в 15:22 и прибывает в Рахов в 21:15. Обратно он будет отправляться с 22 по 31 августа в 04:18 и прибывать во Львов в 10:10.

На «горные шаттлы» удобно пересаживаться с поездов № 743 и № 191 Киев – Львов, № 79 Днепр – Львов, № 21 Харьков – Львов, № 111/63 – 64/112 Изюм, Харьков – Львов и других. В обратном направлении можно пересесть на рейсы № 86 Львов – Запорожье и № 706 Перемышль – Киев.

Между Львовом и Раховом «горные шаттлы» останавливаются в Яремче, Татарове-Буковеле и Ворохте.

Билеты на рейсы будут доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Фото: «Укрзалізниця»

Опубликовано: 16 августа 2023
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