Появились первые кадры нового мультфильма Хаяо Миядзаки

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Мария Иващук
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В сети опубликовали кадры мультфильма "Как поживаете?", последней работы японского режиссера Хаяо Миядзаки.

Кадры по мультфильму опубликовала в X американская компания по продаже билетов Fandango.

Лента «Как ты живешь?» вышла в японский прокат 14 июля, однако ни кадры, ни трейлеры до этого публично не распространялись. Предварительных показов для СМИ тоже не было.

После выхода в 2013 году последней работы Миядзаки «Ветер крепчает» режиссер-аниматор объявил об окончании творческой карьеры. Однако позже стало известно, что режиссер создаст еще одну картину для внука.

"Как поживаете?" создан по мотивам романа Гензабуро Йосино в 1937 году, но, как утверждает продюсер Тошио Сузуки, сюжетно с ним не связан.

В книге рассказывается о подростке из Токио, который после смерти отца стал жить с дядей. Это произведение о духовном взрослении.

Ожидается, что в североамериканский прокат "Как поживаете?" выйдет осенью.

Опубликовано: 16 августа 2023
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