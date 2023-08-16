Появились первые кадры нового мультфильма Хаяо Миядзаки

В сети опубликовали кадры мультфильма "Как поживаете?", последней работы японского режиссера Хаяо Миядзаки.

Кадры по мультфильму опубликовала в X американская компания по продаже билетов Fandango.

Лента «Как ты живешь?» вышла в японский прокат 14 июля, однако ни кадры, ни трейлеры до этого публично не распространялись. Предварительных показов для СМИ тоже не было.

После выхода в 2013 году последней работы Миядзаки «Ветер крепчает» режиссер-аниматор объявил об окончании творческой карьеры. Однако позже стало известно, что режиссер создаст еще одну картину для внука.

"Как поживаете?" создан по мотивам романа Гензабуро Йосино в 1937 году, но, как утверждает продюсер Тошио Сузуки, сюжетно с ним не связан.

В книге рассказывается о подростке из Токио, который после смерти отца стал жить с дядей. Это произведение о духовном взрослении.

Ожидается, что в североамериканский прокат "Как поживаете?" выйдет осенью.