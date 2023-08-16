Куда пойти в Киеве 18-20 августа: выступления групп Kazka и Go_A, концерт Джамалы и апсайклинг ярмарка

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Валерия Гуржий
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В течение 18-20 августа в Киеве пройдут разнообразные события, среди которых: концерты певицы Jamala и исполнителя Ницо Потворно и выступления групп Kazka и Go_A. Также пройдут вечеринки в Куренях и Keller, апсайклинг ярмарка в КультМотиве и спецпоказ фильма "Клондайк".

Собрали 11 событий в эти выходные, которые стоит посетить.

Пятница

Noissier и Green Gray в Куренях

18 августа в Куренях будет провокативная и эксцентричная Sasha Trey, приятные на слух Orbit& Shtenge, и львовский гость – Kadillove. 19 августа приедет новый иностранный артист – Noissier из Литвы. Также в этот день снова будет выступать Joel из Лос-Анджелеса и локальные артисты и продюсеры музыки – Dmit Kitz из Bearcast и Moojev. В воскресенье состоится благотворительный концерт и презентация украиноязычных треков группы Green Grey. Вместе с киевскими легендами свои сети играют – Dizzy [vinyl only], Pan4ez, Jeremy Star и Alex P.

Цена: 18 августа вход свободный, 19 августа – 300 грн., 20 августа – 350 грн.
Где: Курени, Парковая дорога, 4
Когда: 18-20 августа с 16:00

Jamala, Go_А и Seba в артпространстве Uyava

18 августа пройдет большой концерт группы Go_А. 19 августа зажигает шведский продюсер Seba. Поддержат выступление хедлайнера: Tonika, Votuma, Kritsky, Diffirant. 20 августа на сцену выйдет Jamala.

Цена: 400-550 грн
Где: ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1
Когда: 18, 20 августа в 18:30, 19 августа в 15:00

Disney Jazz: музыка детства на террасе

18 августа на террасе Gulliver будут звучать джазовые композиции из любимых мультфильмов Disney и других студий. Окунитесь вместе в счастливые воспоминания детства и насладитесь вновь музыкой, которую когда-то написали для детей талантливые композиторы своего времени.

Цена: от 300 грн
Где: Gulliver, Спортивная площадь, 1a
Когда: 18 августа в 20:00

Выставка археологических находок, спасенных от грабителей и контрабандистов

Выставка "День археолога: спасенные сокровища" представляет ценные археологические находки, спасенные от грабителей и контрабандистов за последние четыре года. Среди экспонатов, которые можно увидеть на выставке, украшенный серебром пояс середины 3 века, связанный с военной культурой древних германцев; славянское сокровище 6–7 века с берегов реки Рось; клад 3–2 тысячелетий до н.э. суток бронзы из Тернопольщины.

Цена: 100 грн
Где: Национальный музей истории Украины, улица Владимирская, 2
Когда: выставка открыта с 18 августа 10:00

Спектакль "Пена дней"

"Пена дней" - это история людей, которые учились любить. Они тонули друг в друге, но учились плавать, они игнорировали быт, но учились держать баланс. Первое яркое чувство, вечеринки, прогулки, философские лекции и жаркие дискуссии, вкус губ и прикосновение руки любимого человека. Все это может исчезнуть, когда их мир окажется на грани катастрофы и заставит принимать тяжелые взрослые решения.

Цена: 250-800 грн
Где: Сцена 6, улица Васильковская, 1
Когда: 18 августа 19:00

Суббота

Апсайклинг и галушки в Культмотиве

Ярмарка с апсайклинг вещами - это превращение вещей в интересные аксессуары, модную одежду, предметы декора и многое другое. Также будут вкусные вариации украинских галушек, а еще интеллектуальные квиз-вечеринки, лекция о ревитализации и апсайклинге, чаепитии, тату корнере, а также музыка и диджеи.

Цена: вход свободный
Где: КультМотив, ул. Набережно-Крещатицкая, 31/36
Когда: 19 августа 14:00-21:00

Вечеринка в Keller

19 августа в Keller выступят: Pledov, Serge Jazzmate, Zagorui, Relyve, Atmos, Frei Max, Anka, Ondan, Andres, Pan Feofan, Sasha Sadiy, Techwave B2B Powertech, Sasha Trey B2B cold altair.

Цена: от 450 грн
Где: Keller, улица Кирилловская, 71
Когда: 19 августа с 13:30

Подпольный Стендап – Жипецкий, Кириленко, Сафаров, Трандифалов.

В этот вечер выступят: Александр Жипецкий, Вадим Кириленко, Джейхун Сафаров, Никита Трандафилов.

Цена: 250-400 грн
Где: Underground Standup Club, ул. Золотоворотская 15
Когда: 19 августа с 18:30

Воскресенье

Спецпоказ фильма "Клондайк"

20 августа состоится специальный показ фильма «Клондайк» и встреча с командой фильма в рамках Кинопространства. Лента рассказывает историю молодой украинской семьи, проживающей в селе Грабово Донецкой области. События фильма возвращают в лето 2014 года.

После показа фильма у каждого участника Кинопространства будет возможность попасть на обсуждение фильма с командой, в частности, продюсером Святославом Булаковским и режиссером Мариной Эр Горбач.

Цена: 100 грн
Где: Украинский дом, улица Крещатик 2
Когда: 20 августа в 16:00

Выступление группы Kazka на Veranda Terrace

20 августа состоится благотворительный концерт группы Kazka. «Свята», «Плакала», «Палала», «Мята» и другие самые популярные хиты вы услышите вживую от лауреатов многочисленных украинских музыкальных премий на живописной Veranda Terrace.

Цена: 2000 грн
Где: Veranda Terrace, Набережное шоссе, 11а
Когда: 20 августа в 18:00

Ницо Потворно

Творчество Ницо Потворно трудно отнести к любой смысловой музыкальной категории, что делает его эклектичный сторителлинг, мощную музыку и багровый голос наиболее узнаваемыми на отечественной инди-сцене. Когда звучит Ницик, все понимают, что это именно он.

Цена: от 450 грн
Где: Терраса Д12, ул. Десятинная, 12
Когда: 20 августа в 18:00

Фото: Green Grаy, Kazka, Go_A, Ницо Потворно, a.concert, Национальный музей истории Украины, Дикий театр, Джейхун Сафаров

Опубликовано: 16 августа 2023
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