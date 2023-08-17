Поезда из Киева в Перемышль временно отменят, но запустят новый рейс Киев-Хелм: детали

Из-за ремонтных работ на польской железной дороге с 8 сентября временно отменят поезда из Киева и Харькова в Перемышль и обратно, сообщает “Укрзализныця”.

Какие изменения планируются:

Поезда №89/90 Киев – Перемышль и №73/74 Харьков – Перемышль будут отменены с 7 сентября по 6 октября.

Вместо этого с 3 сентября будет назначен новый поезд №119/120 Киев — Хелм. Он станет уже третьим ежедневным поездом в польский город.

Это дневной поезд (прохождение границы днем), который отправляется из Киева в 06:28 и прибывает в Хелм в 17:27. Далее можно будет пересесть на польский поезд, который следует в Варшаву (в 21:02). Обратный поезд Хелм – Киев будет отправляться в 10:23 и прибывать в 22:45.

По пятницам и субботам в течение месяца ремонтов сохранят курсирование только двух поездов «Инстерсити+». Это поезд №705/706 Киев – Перемышль и новый поезд №707/708 Киев – Перемышль. Другие поезда с отправлением из Киева будут отменены (7 и 8 сентября, 14 и 15 сентября и 21 и 22 сентября).

Поезд №54 из Перемышля в Киев будет отправляться в 13:34 вместо 20:28 и прибывать в 5:34 вместо 9:00. Также поезд №36 из Перемышля в Одессу будет отправляться в 13:45 вместо 20:28 и прибывать в Одессу в 8:10.

Билеты на все международные рейсы "Укрзализныци" становятся доступными за 20 суток до поездки.

Фото: Александр Шевченко