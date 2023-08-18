«Укрпочта» выпустит ко Дню Независимости новую марку «Украина — Мать»

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Ирина Маймур
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«Укрпочта» объявила о выпуске новой почтовой марки ко Дню Независимости — «Украина — Мать».

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский.

В новом выпуске также будут конверт «Первый день», открытки и магнит «Украина-Мать».

Дизайн новой марки создала украинская художница Зинаида Кубар в сотрудничестве с командой «Укрпочты».

Как отметил Смилянский, Украина-Мать в новом образе — это о переосмыслении прошлого и о новой эпохе для каждого украинца и украинки.

Предзаказ марки можно сделать на сайте, а приобрести в отделениях – с 24 августа.

Фото: Игорь Смелянский

Опубликовано: 18 августа 2023
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