В Киевской области проведут бесплатные тренинги для женщин по запуску бизнесов

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Мария Иващук
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Silab Ukraine открыла набор на бесплатный тренинг для женщин «Запусти власну справу».

Он состоится 8-10 сентября в Киевской области.

В ходе тренингов участницы получат знания о различных аспектах создания и развития бизнеса:

  • lean-подход для планирования и запуска бизнеса;
  • исследование целевой аудитории; анализ рынка;
  • создание минимально жизнеспособного продукта;
  • правовые и налоговые аспекты предпринимательской деятельности;
  • финансовое моделирование;
  • составление бизнес-плана;
  • поиск партнеров;
  • привлечение инвестиций.

Для кого этот тренинг

Участие в тренинге могут принять:

  • женщины, проживающие в Киеве и Киевской области, в том числе женщины, чьи бизнесы/семья пострадали от военных действий;
  • женщины ВПЛ;
  • жены военных;
  • женщины, проживающие в сельской местности;
  • представительницы уязвимых социальных групп.

Для того чтобы принять участие нужно заполнить онлайн-анкету до 20:00 28 августа.

Участие в тренинге является бесплатным. Проезд, проживание и питание оплачивает организатор. Участницы в течение трех дней будут проживать на локации, где будет проходить обучение.

Фото: Brooke Cagle

Опубликовано: 18 августа 2023
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