В Киевской области проведут бесплатные тренинги для женщин по запуску бизнесов

Silab Ukraine открыла набор на бесплатный тренинг для женщин «Запусти власну справу».
Он состоится 8-10 сентября в Киевской области.
В ходе тренингов участницы получат знания о различных аспектах создания и развития бизнеса:
- lean-подход для планирования и запуска бизнеса;
- исследование целевой аудитории; анализ рынка;
- создание минимально жизнеспособного продукта;
- правовые и налоговые аспекты предпринимательской деятельности;
- финансовое моделирование;
- составление бизнес-плана;
- поиск партнеров;
- привлечение инвестиций.
Для кого этот тренинг
Участие в тренинге могут принять:
- женщины, проживающие в Киеве и Киевской области, в том числе женщины, чьи бизнесы/семья пострадали от военных действий;
- женщины ВПЛ;
- жены военных;
- женщины, проживающие в сельской местности;
- представительницы уязвимых социальных групп.
Для того чтобы принять участие нужно заполнить онлайн-анкету до 20:00 28 августа.
Участие в тренинге является бесплатным. Проезд, проживание и питание оплачивает организатор. Участницы в течение трех дней будут проживать на локации, где будет проходить обучение.
Фото: Brooke Cagle