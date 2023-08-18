В Киевской области проведут бесплатные тренинги для женщин по запуску бизнесов

Silab Ukraine открыла набор на бесплатный тренинг для женщин «Запусти власну справу».

Он состоится 8-10 сентября в Киевской области.

В ходе тренингов участницы получат знания о различных аспектах создания и развития бизнеса:

lean-подход для планирования и запуска бизнеса;

исследование целевой аудитории; анализ рынка;

создание минимально жизнеспособного продукта;

правовые и налоговые аспекты предпринимательской деятельности;

финансовое моделирование;

составление бизнес-плана;

поиск партнеров;

привлечение инвестиций.

Для кого этот тренинг

Участие в тренинге могут принять:

женщины, проживающие в Киеве и Киевской области, в том числе женщины, чьи бизнесы/семья пострадали от военных действий;

женщины ВПЛ;

жены военных;

женщины, проживающие в сельской местности;

представительницы уязвимых социальных групп.

Для того чтобы принять участие нужно заполнить онлайн-анкету до 20:00 28 августа.

Участие в тренинге является бесплатным. Проезд, проживание и питание оплачивает организатор. Участницы в течение трех дней будут проживать на локации, где будет проходить обучение.