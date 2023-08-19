Смотрите, как может выглядеть тренировочная база для детей на Иорданском озере

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Валерия Гуржий
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Архитектор Ольга Остапюк-Яворская создала рабочий проект сооружения для размещения и тренировки коммунального учреждения «Комплексная детско-юношеская спортивная школа «Маяк Оболони».

Об этом пишет ОО "Почайна".

Эта спортивная школа единственная во всем городе и имеет отделение по гребному слалому – олимпийскому виду спорта и, соответственно, тренирует будущих представителей Украины на Олимпийских играх. Дети занимаются в школе бесплатно.

Почти все питомцы спортивной школы проживают в Оболонском районе, но сегодня у них нет места для тренировок на Оболони.

"Раньше школа размещалась на заливе Верблюд, но у них забрали участок под застройку, а саму школу чуть не закрыли. Теперь оболочки ездят на Гидропарк", - говорится в сообщении.

Причал на Иорданском озере построен КП "Плесо" за коммунальные средства именно под размещение спортивной коммунальной локации. Помещение для хранения лодок и переодевание детей запроектировано так, чтобы стать на этот причал.

Фото: ОО "Почайна"

Опубликовано: 19 августа 2023
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