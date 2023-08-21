На Подоле откроется новый книжный магазин с подержанными и редкими книгами

На Подоле на улице Спасская, 22 откроется новый книжный магазин "Плекай", который будет давать книгами вторую жизнь.

Об этом сообщила издатель Екатерина Иванова.

Там планируют работать с подержанными и редкими книгами, а также построить экосистему, где будут принимать книги от первых читателей, оценивать и при необходимости реставрировать их и находить им новых читателей.

Она также добавляет, что это экологичность и осознанное потребление.

Кроме того, есть идея совместить книги и элегантный пивной бар без футбола на экране и луковых колец, но с крафтовым в рюмках из гутного стекла и косовской брынзой.

Фото: Unsplash\Ugur Akdemir