На Подоле откроется новый книжный магазин с подержанными и редкими книгами

На Подоле на улице Спасская, 22 откроется новый книжный магазин "Плекай", который будет давать книгами вторую жизнь.
Об этом сообщила издатель Екатерина Иванова.
Там планируют работать с подержанными и редкими книгами, а также построить экосистему, где будут принимать книги от первых читателей, оценивать и при необходимости реставрировать их и находить им новых читателей.
Она также добавляет, что это экологичность и осознанное потребление.
Кроме того, есть идея совместить книги и элегантный пивной бар без футбола на экране и луковых колец, но с крафтовым в рюмках из гутного стекла и косовской брынзой.
Фото: Unsplash\Ugur Akdemir