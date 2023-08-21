Во время сентябрьского «Куража» будут собирать на систему вентиляции в укрытии «Охматдета»

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Ирина Маймур
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Новая цель барахолки «Кураж», которая пройдет 2 и 3 сентября, — оборудовать в укрытии больницы «Охматдет» систему вентиляции с регулированием температуры воздуха.

Об этом сообщили в соцсетях проекта.

Отмечается, что такая система вентиляции стоит около 650 000 гривен. Во время тревог в это помещение спускается около 120 человек: больные дети и их родители из 4 отделений больницы — отделения СПИДа, педиатрического отделения, отделения младшего детства и неврологического отделения. Многим из них необходимо продолжать медицинские процедуры даже во время атак.

Руководство больницы уже приступило к ремонтным работам, чтобы подготовиться к зиме. Однако сейчас нуждается в помощи в финансировании системы вентиляции. Она обеспечит надлежащий уровень кислорода в помещении.

Сбор на систему вентиляции для «Охматдета» — одна из целей благотворительной барахолки. Остальные проекты, на которые будут собирать средства, еще выбирают.

Чтобы принять участие в сборе «Куража», необходимо купить обычный или суперблаготворительный билет на ивент или задонатить на банке благотворительной барахолки.

Фото: «Кураж»

Опубликовано: 21 августа 2023
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